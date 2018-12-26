2018-12-26T14:30:03+03:00
Экономика

ВТБ профинансирует агрохолдинг «БИО-ТОН» на 2 миллиарда рублей

Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ установил кредитный лимит в размере 2 миллиардов рублей ГК «БИО-ТОН», крупнейшему в Поволжье производителю сельскохозяйственных культур. В рамках лимита банк уже реализовал шесть сделок на общую сумму 1,2 миллиарда рублей со сроками от одного года до семи лет. Кредитные средства направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию существующей производственной базы и ведение текущей деятельности.

- Сельское хозяйство демонстрирует высокие темпы развития, особенно учитывая тренд импортозамещения. ВТБ активно финансирует данную отрасль и намерен продолжать развивать кредитование компаний и предприятий АПК, в том числе применяя механизмы программ субсидирования. Сотрудничество с агрохолдингом «БИО-ТОН» - хороший пример эффективного использования имеющихся инструментов поддержки для реализации различных проектов предприятия, – отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего после выписки из больницы
На базе УрФУ планируют открыть научно-образовательный центр нейротехнологий
В Екатеринбурге открылась первая фотовыставка, посвященная собакам-поводырям
В парке Маяковского появится памятник пельменю
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале за пытки будут судить зэков и надзирателя колонии, где сидит Лошагин
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах