ВТБ профинансирует агрохолдинг «БИО-ТОН» на 2 миллиарда рублей

ВТБ установил кредитный лимит в размере 2 миллиардов рублей ГК «БИО-ТОН», крупнейшему в Поволжье производителю сельскохозяйственных культур. В рамках лимита банк уже реализовал шесть сделок на общую сумму 1,2 миллиарда рублей со сроками от одного года до семи лет. Кредитные средства направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию существующей производственной базы и ведение текущей деятельности.

- Сельское хозяйство демонстрирует высокие темпы развития, особенно учитывая тренд импортозамещения. ВТБ активно финансирует данную отрасль и намерен продолжать развивать кредитование компаний и предприятий АПК, в том числе применяя механизмы программ субсидирования. Сотрудничество с агрохолдингом «БИО-ТОН» - хороший пример эффективного использования имеющихся инструментов поддержки для реализации различных проектов предприятия, – отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.