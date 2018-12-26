2018-12-26T14:22:55+03:00
Экономика

ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека

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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Группа ВТБ провела исследование, проанализировав депозитные и кредитные продукты своих клиентов, и определила, каким образом связаны финансовое состояние человека и его имя.

Результаты исследования показали, что среди мужчин лидерами по сумме средств на банковском счете являются клиенты с именами Сергей, Александр и Владимир. Самыми состоятельными среди женщин оказались Елены, Татьяны и Ольги. Также в ТОП-10 вошли вкладчики с именами Андрей, Ирина, Алексей и Наталья. Кстати, в рейтинге "самых прибыльных" месяцев рождения клиентов, согласно аналитике, лидируют январь и август.

А вот по объёму оформленных кредитов Александры опередили Сергеев, выйдя на первое место. Тройку лидеров замкнули Алексеи. Среди женщин чаще всего одалживают у банка Ольги, Ирины и Натальи. В первую десятку рейтинга также вошли следующие имена: Елена, Андрей, Татьяна и Дмитрий. Чаще всего кредиты берут клиенты, рождённые в январе и мае, а вот наибольшая сумма задолженности - у заёмщиков, появившихся на свет в мае и июне.

- Исследование базировалось на анализе клиентской базы розничного бизнеса ВТБ. И хотя оно носит, скорее, шуточный и предновогодний характер, его результаты могут быть весьма репрезентативны - ведь сегодня мы обслуживаем около 12 миллионов клиентов. Поздравляем всех с наступающими праздниками и желаем финансово благополучного Нового года!, - отметил старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

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