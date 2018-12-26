Сергей Фадеев, директор филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк»: «Уральцы стали более грамотными в финансовом плане»

2017 год стал самым результативным в истории ОТП Банка за 23 года работы в России. Однако, как оказалось, это еще не рекорд. За девять месяцев 2018 года ОТП Банка показал следующий лучший результат с точки зрения прибыли для банковской группы ОТП в России. За счет чего удалось добиться таких показателей? Какие новые сервисы и услуги появились в этом году? И как банк поддерживает сектор малого и среднего бизнеса?

В преддверии 25-летнего юбилея работы ОТП Банка в России корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с директором филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» Сергеем Фадеевым.

Итоги работы порадовали во всех сферах

- Сергей Александрович, общаясь с Вами в декабре, начну с традиционного вопроса: каковы основные достижения банка в уходящем году, и каково состояние банковского рынка региона в целом?

- Без ложной скромности скажу, что мы молодцы, наши клиенты могут гордиться нами. Уходящий год стал лучшим во всех направлениях. Увеличились кредитный портфель, комиссионные доходы, объем розничных кредитов. Говоря об Уральском подразделении банка, если в 2017 году мы выдали 3 000 кредитных карт, то на 1 декабря 2018 года эта цифра составила уже 4 500. Что касается кредитов наличными, то в прошлом году эта цифра составляла 2,7 миллиарда рублей, а на начало декабря этого года – уже 3 миллиарда.

В целом прибыль российского бизнеса Группы ОТП по итогам девяти месяцев 2018 года без учета проекта Touch Bank достигла 5,1 млрд рублей. С учетом результатов Touch Bank чистая прибыль ОТП Банка в России за этот же период составила 4,4 млрд рублей, что на 27% лучше аналогичного показателя 2017 года.

По данным журнала Forbes (на 01.03.2018 г.) ОТП Банка занимает 15 строчку в рейтинге 100 надежных российских банков, по данным ИНТЕРФАКС мы входим в топ крупнейших банков страны. Согласно данным FRG, ОТП Банк занимает второе место на рынке POS-кредитования (выдача кредитов на определенные товары в торговой точке – прим. ред.), причем уже несколько лет, и седьмое место на рынке кредитных карт*. Это просто превосходные результаты! И мы намерены двигаться дальше, повышая свои показатели.

- Если говорить о развитии сети, то сейчас в России работает 134 отделения ОТП Банка, на Урале их – девять: в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Кургане. Для повышения клиентского сервиса хотелось бы открыть новые отделения, в том числе и в северных регионах Урала. Все это делается для того, чтобы быть максимально близкими к клиентам, сократить время обслуживания и увеличить пропускную способность каждой точки банка.

Банки уходят в интернет

- Вы говорите об открытии новых отделений, а некоторые банки, напротив, закрывают свои отделения и уходят в Сеть. Что Вы думаете по этому поводу?

- Диджитал активно развивается в банковской сфере. Мы также внедряем каналы продаж в интернете: это удобно, в первую очередь, для пользователей. Например, в будущем, на мой взгляд, кредитование физических лиц и покупка страховых продуктов полностью перейдет в диджитал-пространство. Однако некоторым клиентам важно получать услугу, общаясь вживую с представителем банка. Именно поэтому роль отделений по-прежнему важна.

Новые возможности для физических лиц

- Сергей Александрович, раз уж мы заговорили об услугах банка, расскажите о продуктовой линейке?

- Это еще одна наша гордость: сейчас для клиентов ОТП Банка запущено более 15 новых продуктов. Расскажу о них подробнее.

* Новая линейка кредитов наличными «Большие возможности»

На сегодняшний день это один из самых привлекательных продуктов на рынке в категории «кредиты наличными», позволяющий максимально удовлетворить потребности клиентов.

* Новая кредитная карта «Большой cashback»

Если в среднем по рынку банки предлагают две-три категории повышенного cashback, то у нас их целых шесть: «Путешествия», «АЗС/автосервисы», «Рестораны/развлечения», «Одежда/обувь», «Все для ремонта», «Семейная».

* Дебетовые карты «Можно всё» сочетают повышенный cashback и все сберегательные опции.

* В преддверии любимого всеми праздника ОТП Банк представил вклад «Новогодний»

Резюмируя сказанное, подчеркну, что мы регулярно улучшаем продуктовую линейку банка и всегда предлагаем нашим клиентам привлекательные условия не только по депозитам, но и по всем остальным продуктам банка.

- Разнообразие банковских продуктов – это хорошо: каждый клиент может выбрать именно то, что ему подходит. А как Вы в целом оцениваете уровень финансовой грамотности населения Урала?

- Этот уровень год от года растет: люди начали считать деньги, внимательно читать договоры, знают законодательные аспекты страхования. Лично меня это радует. И если идею преподавания финансовой грамотности в школе воплотят в реальность, от этого будет хорошо и самим гражданам, и уважающим себя финансовым организациям.

Из малого – в средний, из среднего – в большой!

- Сергей Александрович, расскажите, как ОТП Банк поддерживает сегмент малого и среднего бизнеса? Не секрет, что предприниматели, особенно начинающие, сетуют на то, что многие банки отказываются выдавать кредиты на развитие.

- В этой области ОТП Банк также сделал большой рывок. Мы пошли навстречу предпринимателям и предложили несколько выгодных продуктов и услуг.

Сейчас клиенты МСБ (малого и среднего бизнеса) могут воспользоваться полной линейкой кредитных продуктов: от овердрафта до инвестиционного кредитования сроком до семи лет.

Из последних достижений – банк запустил открытие спецсчетовдля участников торгов по госконтрактам.

В целом за последние три года ОТП Банк привлек более 25 тысяч клиентов данного сегмента. И если раньше наш банк позиционировался как розничный, то сейчас ситуация изменилась: остатки на счетах юридических лиц выросли почти в два раза. Теперь ОТП Банк – это универсальный банк, который работает со всеми категориями клиентов.

Что касается клиентов МСБ, мы также стремимся к максимальной диджитализации всех процессов в обслуживании. Кроме того, ОТП Банк в этом году выступил одним из спонсоров и организаторов мероприятий по обучению предпринимателей Челябинска. Также в Челябинске мы регулярно устраиваем бизнес-завтраки с клиентами МСБ: разговариваем о бизнесе, тенденциях и вместе решаем, чем банк может помочь в развитии каждого конкретного предпринимателя. Клиенты получают и живое общение, и новые контакты и реальную пользу для бизнеса.

Малый бизнес является приоритетом для развития не только банка, но и региона в целом. И ОТП Банк готов помогать предпринимателям расти, расширять направления своей деятельности и развивать свой бизнес до больших масштабов.

Не только вклады и кредиты

- Сергей Александрович, помимо непосредственно финансового сервиса, какие небанковские услуги вы можете предложить своим клиентам?

- Сейчас мы можем предложить более десяти сервисов из списка небанковских услуг наших партнеров. Их можно разделить на три класса: страховые, консультационные и инвестиционные.

Страховые продукты – одна из самых широких линеек, начиная от страхования недвижимости и заканчивая страхованием жизни и семьи.

К консультационным услугам относятся, например, юридические: клиент может позвонить в любое время суток и получить рекомендации юриста по любому вопросу. Другой пример – телемедицина: клиент может получить альтернативное мнение по назначенному врачом лечению.

Что касается инвестиционных продуктов, к ним относятся индивидуальные инвестиционные счета, накопительные продукты и сотрудничество с негосударственными пенсионными фондами.

Сервис превыше всего

- Сергей Александрович, Вы несколько раз подчеркнули, что банк стремится максимально удовлетворить потребности клиентов и обеспечить качественный сервис. А какие мероприятия входят в это понятие?

- Анализ качества сервиса у нас включает несколько аспектов. Это и отзывы клиентов в сети интернет, в том числе на сайте банка и других агрегаторах. Во всех отделениях банка имеются книги жалоб, и мы детально разбираем каждое обращение.

Для удобства клиентов мы разработали и внедрили на сайте банка электронную очередь. Благодаря этой опции можно открыть карту наиболее близко расположенных к вам отделений, узнать время ожидания в очереди в каждом из них и выбрать удобный для себя интервал посещения.

Сейчас мы активно работаем над биометрической идентификацией клиентов. В начале следующего года этот сервис будет запущен в ряде отделений, а уже к концу года – во всех отделениях ОТП Банка.

Немало внимания уделяется и сотрудникам, которые работают с клиентами. Мы контролируем качество их работы, обучаем тех, кому не хватает квалификации, выделяем лидеров: награждаем их и ставим в пример.

Работа с людьми – это всегда непросто. Человек должен уметь выслушать, подробно ответить на вопросы, решить возникающие конфликтные ситуации. Мы регулярно проводим повышение квалификации для уже работающих сотрудников: в банке действуют разные программы карьерного и профессионального развития как для начинающих сотрудников, так и для людей, готовых занять топовые позиции в перспективе одного-двух лет.

- Что, на ваш взгляд, для банка важнее: ценовая или неценовая конкуренция?

- Важны оба аспекта. Банк – это коммерческая организация, которая считает выгоду и отслеживает свое финансовое состояние. Но сервис тоже важен. И мы постоянно думаем над повышением его качества: чтобы не было очередей, чтобы каждый клиент был доволен. Вы знаете, Челябинский филиал – самый крупный среди других филиалов ОТП Банка в России по объему кредитования. Это достойный конкурентный показатель: значит, клиенты нам доверяют. Именно поэтому дальнейшее развитие банка я вижу как в открытии новых отделений, так и в расширении в диджитал-пространстве.

Сплоченная команда – залог успеха любой организации

- В следующем году ОТП Банк будет отмечать 25-летие работы в России. Что Вы пожелаете банку и его сотрудникам?

- 25 лет – это внушительный срок. В сравнении с возрастом человека – это уже осознанная юность. Мы накопили большой опыт работы в России, приправленный успехами венгерского ОТП Bank, входящего в Группу ОТП.

В октябре 2018 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг устойчивости ОТП Банка на уровне bb-. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) были подтверждены на прежнем уровне «BB», прогноз стабильный. Это достойная оценка нашей многолетней работы и показатель правильности выбранной нами бизнес-модели развития.

Желаю, чтобы банк и в дальнейшемпроцветал, находил новые точки развития, прирастал новыми услугами и клиентами. Чтобы сотрудники гордились тем, что работают в ОТП Банке.

- Кстати, о сотрудниках. Если планируется открытие новых отделений, значит, возникнет кадровый вопрос?

- Бизнес развивается – значит, будет потребность в новых кадрах, в том числе на стартовые позиции. Поэтому мы ждем в свои ряды амбициозных энергичных людей, которые хотят работать в устойчивой международной финансовой организации с возможностью активного развития. И по ряду позиций мы готовы брать сотрудников без опыта: для них предусмотрено вводное обучение.

Как я уже говорил, в ОТП Банке действуют различные программы обучения, нацеленные на развитие лидерства и навыков персональной эффективности. Мы проводим тренинги, вовлекаем сотрудников во внутрибанковские проекты, которые направлены на повышение уровня ключевых компетенций.

А сотрудники с высокими показателями эффективности и оценками по итогам года получают больше возможностей для своего развития в банке.

Наши мотивационные программы составлены таким образом, чтобы сотруднику офиса было выгодно не только предлагать клиентам банковские услуги, но и максимально быстро и качественно их обслуживать.

В целом могу сказать, что ОТП Банк – это дружная, сплоченная команда. Руководство банка всегда прислушивается к пожеланиям сотрудников, и сами сотрудники могут внести свои предложения по улучшению работы банка.

Именно в такой двусторонней связи сотрудников и руководства, работы в общих интересах и есть секрет успешной компании. Причем это относится не только к банкам.

Свои вопросы о продуктах банка, возможностях для бизнеса и сотрудничестве с ОТП Банком можно задать по номерам: 8-800-100-55-55 (бесплатный по России) или 0707 (бесплатный звонок с мобильных для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2) и на официальном сайте банка.

*FrankResearchGroup на 1 октября 2018 г.

АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014

На правах рекламы