ВИЗ-Сталь развивает волонтерское движение заводчан

Дипломами и памятными подарками наградили на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) участников волонтерских проектов, реализация которых стала новым обязательным этапом корпоративного конкурса молодых лидеров завода.

Объединившись в команды, металлурги помогали в восстановлении Успенского собора, организовывали праздник для пожилых людей с ограниченными возможностями, благоустраивали территорию питомника для животных, оказывали помощь ветеранам завода и подшефному детскому дому №7.

- В этом году мы впервые заговорили о волонтерстве как об отдельной крупной социальной программе, ориентированной, в том числе, на развитие молодых кадров. Она позволяет работникам проявить себя, получить опыт ведения собственных проектов и навыки работы в команде. Отныне добровольчество станет комплексной системой подготовки сотрудников, и это отразится на всей корпоративной культуре, – отметила и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

Конкурс рисунков. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Очередным этапом развития добровольческого движения на предприятии стал конкурс детских рисунков «Волонтер глазами ребенка». 28 детей металлургов представили жюри в составе руководителей компании рисунки, выполненные с помощью цветных карандашей, фломастеров, акварели и гуаши. Работы юных художников разместили на выставке в заводоуправлении ВИЗ-Стали. Все участники конкурса получили памятные дипломы и подарки.