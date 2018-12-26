2018-12-26T13:02:27+03:00
Общество

В новогодние каникулы в Свердловскую область придут снегопады и потепление

Температура воздуха прогреется до -7 градусов
Анна КОСНЫРЕВА
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В Новый год температура будет -12° -17° днем, ночью с 31 декабря на 1 января похолодает до -22°В Новый год температура будет -12° -17° днем, ночью с 31 декабря на 1 января похолодает до -22°Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже три дня на Урале стоят крепкие морозы. Температура в центре Уральской столицы стабильно держится на отметке - 22 градуса. А в областных городах и того ниже. Но, похоже, погода. Решила сделать уральцам подарок к Новому году. Чем ближе к праздникам, тем будет теплее. Уже в ближайшие дни температура поднимется до -14° днем. А морозов не предвидится.

— В ближайшее время потеплеет и выпадет снег, которого очень не хватает в этом году. Уровень снега повысится на 5-7 сантиметров, — делится прогнозами главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шапоренко. — В ближайшие две недели не ожидается резких перепадов температур. Температура может колебаться на 3 градуса от среднесуточной нормы, которая составляет -18 градусов.

В Новый год температура будет -12° -17° днем, ночью с 31 декабря на 1 января похолодает до -22°, без осадков. А в новогодние каникулы, со 2 по 6 января, в область придет долгожданный снег. Днем температура поднимется до -7°, -9°, ночью же будет -10°, -15°.

В новогодние каникулы дорожным службам придется потрудится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние каникулы дорожным службам придется потрудится.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поэтому самое время придумывать развлечения на праздники. В Екатеринбурге в каникулы будут работать Ледовый городок, Супер-елка в ЭКСПО, елка в Парке Маяковского и многие другие. Только помните – если планируете долгую прогулку, одеваться все-таки стоит теплее.

— Главные рекомендации очень простые: утепляться, - напоминает заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга Матвей Демин. – Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, если долго находитесь на морозе – пейте горячие напитки, если появились признаки обморожения – сразу же обращайтесь к медикам.

Медучреждения продолжать работу в обычном режиме. Служба скорой медицинской помощи будет работать круглосуточно даже в праздники. На линии в Екатеринбурге будут находится 109 бригад скорой помощи. Первоочередное обслуживание вызовов будет организовано при обращении горожан на улицах и из общественных мест.

Спасатели напомнили телефон для обращений за оперативной помощью в экстренных ситуациях: 112.

Планы на каникулы вы можете составить с афишей "Комсомольской правды". Мы рассказываем, как работают горнолыжные курорты, катки и городские елки. (подробности)

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