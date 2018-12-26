2018-12-26T12:20:18+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга жалуются на серые улицы Екатеринбурга перед Новым годом

Город почти не украшен накануне праздников
Лев Истомин
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Центральные улицы практически не украшены перед началом каникулЦентральные улицы практически не украшены перед началом каникулФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга превратили социальные сети в «книгу жалоб» на отсутствие праздничного настроения из-за того, что мэрия города не позаботилась об подсветке и украшении главных магистралей мегаполиса перед Новым годом.

- У меня лично ощущение, что город вообще не готовился. Традиционно - торговые центры, площадь и отдельные стихийные практики предприимчивых людей, - пишет на своей страничке исследователь города, преподаватель Дмитрий Москвин.

- Я вообще не вижу ничего новогоднего по пути с работы домой, - говорит жительница Екатеринбурга Ася Панько.

- Мне тоже не хватило украшений, я за два увидел только две елки на улицах города, это кошмар, - возмущается горожанин Александр Гуляев.

Ремонтные работы в сквере затянулись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонтные работы в сквере затянулисьФото: Алексей БУЛАТОВ

Масла в огонь добавляет ситуация с ремонтом в сквере имени Александра Попова возле Главпочтамта. Все работы здесь должны были завершить до 25 декабря. Но до сих пор здесь тоскливо лежат поддоны с тротуарной плиткой, а рабочих не видно.

Между тем в мэрии Екатеринбурга за несколько дней до нового года спохватились и решили заняться преображением города к Новому году с помощью гирлянд, которыми увешают проспект Ленина.

Конкурс на госзакупках выиграла компания «Аскания Лайтс», которая в ближайшие дни займется украшением Екатеринбурга. На главной улице города от 8 Марта до Пушкина на фонарных столбах смонтируют 12 каркасных светодиодных консолей за 807 тысяч 900 рублей.

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