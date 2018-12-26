2018-12-26T11:37:27+03:00
Общество

«Это верх цинизма»: Евгений Ройзман сравнил брянских чиновников с Ольгой Глацких

Экс-мэр Екатеринбурга считает, что у госслужащих нет совести
Лев Истомин
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Политик уверен, что нынешние чиновники живут в своей реальностиПолитик уверен, что нынешние чиновники живут в своей реальностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Общественник и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался по поводу ситуации с участием чиновников Брянской области. Сотрудники мэрии города Клинцы потратили деньги фонда имени Карлова, предназначенные на отдых детей-инвалидов на собственных детей. Ройзман отреагировал из-за того, что сам помогает через свой фонд больным малышам.

- Это верх цинизма! Из объяснений чиновников мы увидели, что они воспринимают это совершенно нормально. Они искренне уверены, что пришло их время, что это в порядке вещей в их миропонимании, - заявил общественный деятель.

Действия чиновников Евгений Ройзман сравнил с ситуацией, которая развернулась вокруг уральской чиновницы Ольги «никто не просил вас рожать» Глацких.

- Через ее департамент молодежной политики прокачивались какие-то сумасшедшие деньги! Ей увеличили бюджет на этот год до 1,9 миллиарда рублей. Это невероятные деньги, но по отчету ничего внятного не прозвучало, - говорит Ройзман.

Ольга Глацких претендовала на солидную выплату из бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Глацких претендовала на солидную выплату из бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, чиновница умудрилась стать нуждающейся в улучшении жилищных условий, имея три квартиры, одну из которых продала областному политику.

- Ей полагалась ссуда в размере 70% от стоимости жилья. Ей бы приобретали жилье ни где-то в пикулях, а полноценное жилье. Самое страшное, что они не стесняются, - заключает политик.

Отметим, что ситуация с заявкой Ольги Глацких на субсидию из бюджета вскрылась на прошлой неделе. Деньги чиновнице получить так и не удалось, когда в интернете появилась запись ее беседы с жителями Кировграда, где она сказала, что государство ничего не должно людям.

На громкое заявление отреагировали российский премьер Дмитрий Медведев, политик Владимир Жириновский и спортсмен Сергей Чепиков.

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