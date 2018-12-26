2018-12-26T10:34:11+03:00
Экономика

Свердловская магистраль привлекла за год больше 6 миллионов тонн груза, которые перевозили автомобили

Наиболее востребованы такие услуги, как ускоренная доставка грузов по расписанию и «Грузовой экспресс»
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Свердловская магистраль стала более востребованнойСвердловская магистраль стала более востребованнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2018 года в границах СвЖД за счет организационных и тарифных мероприятий по формированию новых грузопотоков на железную дорогу переключено более 6 млн тонн грузов, ранее перевозимых автомобильным транспортом. В том числе 238 тысяч тонн грузов привлечено через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ).

Различными транспортными услугами через ЦПУ воспользовались более 50 грузоотправителей. Чаще всего в центр обращаются клиенты, ранее не пользовавшиеся услугами железной дороги, а также предприятия, имеющие сравнительно небольшие объемы грузов.

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок работает на СвЖД с сентября 2017 года. Многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга, создан на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД») и работает по принципу «одного окна». Клиентам доступен широкий спектр услуг: логистический аутсорсинг; перевозки по принципу «от двери до двери»; терминально-складские сервисы; информационное сопровождение; консультирование по вопросам перемещения товаров (экспорт, импорт), находящихся под таможенным контролем; заключение сопутствующих договоров и др. Фронт-офисы ЦПУ работают в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле. В ближайшее время планируется открытие филиалов в Тюмени и Сургуте.

За год на магистраль привлекли больше 6 миллионов тонн грузов с автомобильных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год на магистраль привлекли больше 6 миллионов тонн грузов с автомобильных дорогФото: Алексей БУЛАТОВ

Также ЦПУ дополнительно стимулирует спрос на железнодорожные сервисы. Наиболее востребованы у клиентов центра такие услуги, как ускоренная доставка грузов по расписанию и «Грузовой экспресс». В ноябре 2018 года по специализированному расписанию организовано отправление групп вагонов с железорудным сырьем и их возврат в порожнем состоянии на участке Лаки – Источник – Лаки. В декабре реализован проект по резервированию вагоно-мест в составе технических маршрутов грузовых поездов с согласованным временем отправления и прибытия на участке Екатеринбург-Сортировочная – Коротчаево. Всего на Свердловской магистрали по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 36 направлениям.

В целом, по прогнозным данным, грузооборот на Свердловской магистрали в 2018 году достигнет 207,3 млрд тонно-км – это абсолютный максимум за последние 30 лет и на 1,3% больше пикового значения 1988 года. Погрузка ожидается на уровне 140 млн тонн с приростом к прошлому году на 0,1%. Качественный рост к прошлому году будет достигнут по черным металлам, металлолому, коксу, лесным грузам, грузам в контейнерах.

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