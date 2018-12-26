2018-12-26T10:26:34+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь повышает эффективность деловых коммуникаций работников

Для специалистов организовали двухуровневый тренинг
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Участники тренинга. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиУчастники тренинга. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) провела двухдневный тренинг по изучению инструментов деловых коммуникаций и развитию навыков публичных выступлений для сотрудников аппарата управления предприятием.

В рамках деловых игр участники тренинга проанализировали технологии эффективных бизнес-коммуникаций, приемы ораторского мастерства, получили опыт преодоления барьеров при публичных выступлениях, отработали навыки взаимодействия с различными аудиториями. Акцент в учебной программе был сделан на применение полученных знаний в практической работе.

Использование мультимедийного оборудования позволило сделать обучение более интенсивным и наглядным. Снятые в режиме online на видео и воспроизведенные на экране ролевые производственные ситуации дали возможность участникам программы увидеть и проанализировать допущенные ошибки, а затем предложить способы их исправления.

- На ВИЗ-Стали действуют программы непрерывного профессионального образования работников. Металлурги повышают квалификацию на специализированных курсах, образовательных тренингах и семинарах. В 2018 году обучение в рамках различных корпоративных проектов прошли более 90% работников предприятия, – говорит и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

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