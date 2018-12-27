Урал в тройке лидеров по росту регистрации большегрузов в госсистеме «Платон»

О том, какое влияние «Платон» оказал на регионы УФО, рассказал руководитель Уральского филиала госсистемы Алексей Сидоренко.

- Алексей, чем обусловлен рост регистрации?

- Летом этого года Правительство Российской Федерации усилило контроль за нарушителями госсистемы «Платон». Это решение было продиктовано требованиями законопослушных перевозчиков. Федеральным законом были внесены изменения в КоАП РФ по передаче полномочий Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Запуск единого ЦАФАП Ространснадзора обеспечил равный контроль на всей территории страны. Нарушители выявляются на основе автоматической фотофиксации, которую осуществляют 100 спецавтомобилей и 481 система контроля.

С момента вступления в силу федерального закона грузоперевозчикам Уральского федерального округа вынесено более 70 тысяч постановлений, половина из них приходится на незарегистрированные в госсистеме большегрузы. Наибольшее число нарушителей выявлено в Свердловской и Челябинской областях, на них приходится две трети всех штрафов региона.

Цифровая платформа транспортного комплекса.

Общая сумма штрафов, выписанных грузоперевозчикам Урала, составила полмиллиарда рублей. Как и плата за использование федеральных трасс, эти средства направляются в дорожный фонд на ремонт дорог и мостов.

- За какие нарушения перевозчикам выписывают штрафы?

- Штрафы выписывают тем, кто нарушал и продолжает нарушать. Для добросовестных перевозчиков ничего не изменилось - они соблюдают закон и своевременно вносят плату за использование федеральных дорог.

Постановления о нарушениях приходят недобросовестным участникам рынка, которые пытаются обойти закон. Некоторые перевозчики используют маршрутную карту повторно десятки раз, другие специально отключают бортовое устройство. Эти и другие ухищрения выявляются автоматической системой контроля.

Резиденты России могут получить бесплатные бортовые устройства, которые просты в использовании и не требуют специальных навыков. Также на основании предложений грузоперевозчиков реализована возможность отсрочки по внесению платы.

- Как перевозчики узнают о штрафах?

- Для удобства перевозчиков увеличивается количество сервисов проверки правонарушений. О наличии штрафа можно узнать на сайте Ространснадзора, либо из уведомлений на портале государственных услуг, либо в личном кабинете системы «Платон». Постановление направляется заказным письмом.

Спорные вопросы по штрафам пользователи могут разрешить современными методами. На сайте надзорного ведомства работает интерактивная форма обжалования штрафа, также там размещен цифровой бланк составления жалобы. Кроме того, пользователям госсистемы доступны традиционные способы обжалования. Предприниматели могут выбрать предпочтительный вариант и реализовать свое право в рамках закона.

- Какова реакция рынка на изменения?

- Законопослушные перевозчики положительно оценивают эффект от усиления контроля. За пять месяцев в госсистеме «Платон» предприниматели Уральского федерального округа зарегистрировали 11 тысяч транспортных средств, количество перевозчиков региона официально увеличилось на 15%.

Система делает рынок автомобильных грузоперевозок прозрачным для бизнеса и государства. Мы можем точно сказать, что сегодня в регионе в этой сфере работают 5 тысяч юридических лиц, 13 тысяч физических лиц и 4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Свердловский мост [г. Пенза]

- Сколько большегрузов в регионе?

- Грузоперевозчики Урала зарегистрировали в госсистеме «Платон» 86,5 тысячи большегрузов, в лидерах Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская и Челябинская области. Сейчас активно регистрируются грузоперевозчики тех регионов, где нет федеральных дорог, - например, Ямало-Ненецкого автономного округа. Это обусловлено тем, что они выезжают за пределы округа и осуществляют перевозки по всей территории России.

Хочу отметить, что Урал стал вторым регионом по росту регистрации большегрузов в системе «Платон» за год.

- На что идут собранные средства?

- На ремонт дорог и мостов с помощью госсистемы «Платон» собрано 62 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировано 2000 километров автомагистралей, ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции более чем 30 мостов, многие из которых были закрыты последние несколько лет в связи с аварийным состоянием.

На территории УФО на за счет средств, полученных благодаря внедрению системы «Платон», были отремонтированы дороги в Свердловской и Челябинской областях. Также по выбору предпринимателей на территории региона были приведены к нормативному состоянию проблемные участки федеральной трассы М-5 «Урал».

- Как грузоперевозчики выбирают дороги для ремонта?

- Сегодня в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» грузоперевозчики могут в режиме онлайн проголосовать за определенный участок дороги. Это реальный механизм участия - люди сами решают, на какие магистрали будут потрачены перечисленные средства. Благодаря совместному проекту Министерства транспорта Российской Федерации и Общероссийского народного фронта перевозчики Урала имеют реальную возможность участвовать в определении дорог, подлежащих ремонту за счет средств, полученных с помощью системы «Платон».