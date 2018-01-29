«В названии присутствуют сатанинские имена»: митрополит Кирилл призвал переименовать Свердловскую область

На Урале снова подняли тему переименования Свердловской области. Затронул ее митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Кирилл при общении с журналистами.

– В названии наших улиц и области присутствуют сатанинские имена, – цитирует митрополита «Областная газета». – Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать. Сегодня у нас совершенно иная страна, перед которой стоят совсем другие задачи. При всем уважении к памяти о ХХ веке имена злодеев не должны быть ориентирами настоящего.

Свердловская область получила свое имя в 1934 году, когда отделилась от огромной Уральской области. Ее назвали по аналогии со столицей Урала, которая сама за десять лет до этого была переименована из Екатеринбурга в Свердловск в честь революционера Якова Свердлова. В 1905 году он возглавлял большевиков на Урале, а позже отсидел год в Екатеринбургском централе на улице Репина. Кроме того, с конца 1917 до марта 1919 года Свердлов возглавлял ВЦИКа, то есть формально, он был главой Советского союза. Скончался революционер в марте 1919 года от испанки.

Екатеринбург стал Свердловском в 1924 году, а спустя 10 лет на карте региона появилась уже и Свердловская область. Фото: из архива

МНЕНИЕ

Нужно ли переименовывать Свердловскую область?

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

– То, что много улиц у нас надо переименовать – это точно. Ведь есть много улиц, названных в честь откровенных палачей, которые расстреливали заложников. Улица Хохрякова, улица Малышева… Понятно, что от этого наследия надо потихоньку избавляться. Но может не со Свердлова начинать? Да и потом, есть и другие серьезные задачи в городе.

Сергей ИСАЕВ, актер шоу «Уральские пельмени»:

– Я не понимаю для чего это делать. Каждому времени своя история. Потом через 100 лет захотят опять переименовать. Если мы сейчас будем рассуждать, исследовать исторические факты, то это займет слишком много времени. Есть разные точки зрения, каждая имеет право на существование, и я уважаю их всех.

Николай КОЛЯДА, руководитель «Коляда-театра»:

– Надо всегда помнить, что у нас церковь отделена от государства и люди служащие в церквях не должны лезть в политические дела и обсуждать то, что происходит в стране. Ну, была она Свердловской областью пусть ею и будет. У меня ощущение, что мир сошел с ума: все переименовать, затратить бешеные деньги, снести памятники, что-то вычеркнуть из своей жизни… Было и было! Зачем переписывать историю? Что, у нас царя не убили? Убили! У нас улицы названы фамилиями убийц царя. Что ж теперь делать? Глупости это!

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, экс-руководитель Екатеринбургского цирка:

– Во-первых, это потребует больших затрат. Во-вторых, кто помнит из молодежи кто такой Свердлов? Есть ли в этом принципиально смысл? История была и была. Трудно сказать, насколько кровавый след за ней остался. Я воспитывался в другое время и считал по-другому. В любом деле есть и положительные и отрицательные моменты. Есть более важные вещи, на которые стоит деньги потратить – детские садики, школы построить.

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