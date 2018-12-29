В центре Екатеринбурга автобус протаранил столб: пострадали 11 человек

В центре Екатеринбурга на перекрестке проспект Ленина - Хохрякова произошла авария с пассажирским автобусом. Водитель 014 маршрута ехал со стороны улицы Московской в сторону 8 Марта, когда его автобус подрезал черный внедорожник. Пытаясь, уйти от столкновения водитель резко затормозил. Но по скольской дороге, автобус занесло, он выехал на троутуар и врезался в столб.

- В этот момент в автобусе находилось 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. У пострадавших легкие ушибы, травмы легкой и средней тяжести - говорит зместитель начальника ГИБДД ЕКатеринбурга Алексей Габдорахманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684572" frameborder="0"></iframe> В центре Екатеринбурга автобус врезался в столб.Комментарий замначальника городского управления ГИБДДАлексей БУЛАТОВ

Мы следим за событием в режиме онлайн. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбурга»

Помимо ГИБДД на место выехали шесть карет "скорой помощи", а также представители транспортной компании «Уралтрансгрупп», которой принадлежит автобус.

- Директор знает о происшествии и уже едет туда, чтобы разобраться во всем, - добавили в «Уралтрансгрупп».

На вопрос о том, характеризуется ли данный водитель как положительный, в компаний не ответили. Но уже известно, что водитель имеет права на упарвление автобуса с 1984 года. Российские права у него уже год.

Водитель имеет права с 1984 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К расследованию инцидента подключились следователи.

- Организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в областном следственном комитете. - Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, выясняться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, а также даваться правовая оценка на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбурга»

Внутри автобуса есть видимые поврежденияФото: Алексей БУЛАТОВ