Открытие Ледового городка -2019 в Екатеринбурге: живая елка, пятиметровая горка и сказы Бажова

В Екатеринбурге случилось настоящее чудо - в самом центре города, на Площади 1905 года, вырос сказочный бажовский лес. В нем распустилось восемь пушистых ёлочек высотой от шести до двенадцати метров. И над всем этим новогодним убранством возвышается царица леса, которую в Екатеринбург доставили из дремучих мест - Михайловского лесничества. Конечно, не обошлось без приключений, но виновницу торжества доставили к самому празднику на радость взрослым и ребятне.

Уральская ель вошла в топ-20 лесных красавиц.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас она, украшенная мерцающими колокольчиками и звездами, восхищает не только гостей городка, но и прохожих с водителями. И это не удивительно, ведь в этом году впервые за долгое время ель на главной площади живая. Она вошла в топ-20 самых высоких новогодних елей страны и топ-3 настоящих елей наравне с московской и уфимской.

Умельцы угощают гостей блинами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хожу на открытие ледового городка с внучкой каждый год, - рассказывает Николай Маликов. – И в этот раз он поистине сказочный. Наконец, привезли живые ели и посвятили городок сказам Бажова, подальше отошли от политики и ближе стали к народу, нашим корням и культуре. Нашим уральским писателем мы поистине можем гордиться.

Горожан поздравили скоморохи и Дед Мороз со СнегурочкойФото: Алексей БУЛАТОВ

Но живые ели – не единственное новшество в этом году. Над самым ледовым городком протянулся 90-метровый Великий Полоз, на который ушло более тысячи метров мерцающих гирлянд. Ледовый городок в этом году особенно яркий и светящийся - для этого установили двести прожекторов.

Ледовые скульптуры в городке посвящены сказам БажоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравить гостей вечера решили Дед Мороз и Снегурочка – красавица Мисс-Екатеринбург этого года Арина Верина. Она поздравила горожан с праздником и задорными стихами открыла Ледовый городок. Ребята не стали терять времени и, забежав за ледянками, сразу решили опробовать горки.

Всего в городке 7 горок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот раз целых семь и пять из них – детские. Две самые большие горки высотой 5 и 3 метра, они предназначены для тех, кому уже исполнилось 12 лет и чей рост уже больше 110 сантиметров. Стоимость катания на горках в этом году не изменилась, один скат всё также стоит 50 рублей.

Гостей развлекают ростовые куклыФото: Алексей БУЛАТОВ

А еще появились новые аттракционы: карусель «Серебряное копытце», «Сказы Бажова», «Полоз», паровозик «Огневушка-Поскакушка». Также открылись два лабиринта, что на один больше, чем в прошлый раз. Бродить по ним особенно нравится малышне. А еще их не оторвать от горки-чаши «Таюткино зеркальце».

Можно встретить в ледовом городке и туристов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот взрослые больше оценили ледяные скульптуры, также выполненные в стиле бажовских сказов. Знакомые всем герои будто сошли со страниц книг уральского сказителя и очутились посреди города. И хозяйка Медной горы с ящерками, и Данила Мастер с котофеем, и олененок Серебряное копытце. Все спешат сфотографироваться на фоне фигур, которые, к тому же, так красиво подсвечены. Кстати, чтоб смастерить все скульптуры, пришлось потратить более девятисот кубических метров льда.

Кругом гирлянды и фонарики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без символа нового 2019 года – свиньи. Двухметровая фигура встречает всех горожан и сулит им счастливый год. Так подметил давний читатель «Комсомолки» пенсионер Вячеслав Михайлович. «Свинья – она трудолюбивая, чистоплотная, добрая. Так пусть и будущий год будет таким же, - пожелал всем екатеринбуржцам пенсионер и воодушевленно добавил. - А вообще хвост крючком - нос пяточком».

Фейерверк для всех пришедших.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце вечера горожан ждал праздничный фейерверк, разразившийся сотней залпов. Прохожие останавливались посмотреть на яркое зрелище, некоторые малыши пугались громкого резкого звука, прижимаясь к родителям, гаишники, задрав головы вверх, забывали о том, что нужно регулировать движение - оттого образовались длинющие пробки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684447" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге на площади 1905 года открылся ледовый городок.Алексей БУЛАТОВ

На ярмарке полно сувениров и новогодних подарковФото: Алексей БУЛАТОВ

Ярмарка будет работать все новогодние каникулы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не замерзнуть в ледовом царстве - - можно выпить горячего чаю.Фото: Алексей БУЛАТОВ