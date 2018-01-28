С 3 по 10 января в Екатеринбурге закроют автокольцо на Объездной дороге

Неприятный дорожный сюрприз ожидает жителей микрорайона Академический в Екатеринбурге в эти новогодние праздники. С 3 по 10 января в районе Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной будут прокладывать ливневую канализацию. Для этого будет закрыто движение.

– На кольце будет закрыто движение транспорта, следующего по оси Объездной дороги со стороны улицы Амундсена в направлении Московского тракта и выезжающего из микрорайона Академического в направлении центра Екатеринбурга, – сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Для пешеходов и машин организуют временную проезжую часть и временный тротуар.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На время перекрытия на кольце сделают временную проезжую часть для объезда закрытого участка. Также строители сделают временный тротуар для пешеходов.

– Эти временные коммуникации будут проложены между существующими полосами движения улицы Серафимы Дерябиной в районе их примыкания к автомобильному кольцу, – добавили в мэрии. – При этом ширина временной проезжей части для автомобилей составит 10 метров для организации движения транспорта в 3 ряда. Ширина отсыпанного тротуара для пешеходов – 1,5 метра.

А транзитный транспорт, который следует по Объездной дороге со стороны улицы Амундсена в сторону Московского тракта с 3 по 10 января сможет уходить по временному отрезку проезжей части улицы Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка Бардина-Зоологическая.

– Там они смогут развернуться в обратном направлении, чтобы вновь выехать на кольцо и уйти с него по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов, – рассказали в городской администрации.