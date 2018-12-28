2018-12-28T16:15:22+03:00
Звезды

«Я по-прежнему обожаю Колю»: экс-невеста Баскова беременна от женатого незнакомца

Виктория Лопырева в интересном положении
Лев Истомин
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Отношения Баскова и Лопыревой обсуждали не один годОтношения Баскова и Лопыревой обсуждали не один годФото: Борис КУДРЯВОВ
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Поклонников 35-летней модели и телеведущей Виктории Лопыревой в конце 2018 года удивила неожиданная новость – «Мисс России-2003» беременна. После этого в социальных сетях стали активно обсуждать, кто мог оказаться отцом ребенка? Ведь Лопырева так и не представила на публике своего нового избранника, а в недавнем интервью «Комсомолке» и вовсе заявила, что по-прежнему без ума от Николая Баскова, невестой которого ее называли.

- Я по-прежнему обожаю Колю, - говорит Виктория Лопырева, уточняя, что нынешний возлюбленный сдувает с нее пылинки и она наконец-то счастлива.

О своем мужчине модель говорит неохотно, упоминая, что он далек от сферы шоу-бизнеса, от чего ей только лучше, пишет eg.ru.

Звездная пара рассталась, но Лопырева до сих пор обожает Николая Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Звездная пара рассталась, но Лопырева до сих пор обожает НиколаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Если спросите меня, каким должен быть настоящий мужчина, отвечу: сильный духо, умный и великодушный. Такого я и встретила, - говорит Лопырева.

Телеведущая признается, что о свадьбе ей пока мечтать не приходится, хотя она и в положении. По предположениям издания, в брак Виктория со своим избранником вступить не может, потому что он … женат.

Ранее продюсер Яна Рудковская уже рассказывала о том, что Лопырева смогла соблазнить молодого человека своей подруги.

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