На Урале ложившийся в спячку медведь укусил девушку-спелеолога

На севере Урала группа спелеологов случайно наткнулась в пещере на берлогу медведя. В результате нежданной встречи с хищником пострадала одна из участниц похода, косолапый укусил ее за ногу. Все произошло 5 ноября в Ивдельском районе.

Первоначально работали на реке Вижай, - рассказывает один из проводников Георгий Сапожников. - Участвовало 14 человек. В первый день погружались в пещере Таежная. Прозрачность воды оставляла желать лучшего. В это же время в одной из пещер проводили сбор костей, находящихся на поверхности грунта. Неожиданно были обнаружены останки, предположительно принадлежащие пещерному медведю. Ждем ответа специалистов: так ли это.

Останки древних медведей. Фото: предоставлено Георгием Сапожниковым

«Знакомство» с медведем произошло на второй день у пешей части группы. Удивительно, но даже после нападения Антонина рассказывала друзьям о случившимся с восторгом и долей юмора.

- Разбуженный внезапным вторжением в берлогу медведь, с перепугу, начал преследовать, первооткрывательницу и, даже укусил девушку за ногу, но, осознав свою оплошность, быстро сбежал, - добавил проводник.

спуск в пещеру. Фото: предоставлено Георгием Сапожниковым

Остальные спелеологи отметили, что мишка был красивым и пушистым. В честь такого события спелеологи назвали опасную пещеру Кусь.

По прибытию в Екатеринбург Антонина благополучно перенесла операцию на ноге.