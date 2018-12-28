Еще больше пробок! На Свердловскую область надвигается сильный снегопад

Конец 2018 года выдастся на Среднем Урале весьма снежным. По данным синоптиков 29 декабря в регионе ожидается выпадение осадков от 5 до 8 миллиметров и метель.

Недавний снегопад усугубил ситуацию на дорогах. Вечером автомобилисты стоят в 10-тибальных пробках. Фото: Яндекс.Карты

- Автомобилистам, отправляющимся в дальнюю поездку необходимо подготовиться, - напоминают в МЧС - В машину заложить минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, предусмотреть дополнительный запас топлива, даже если поездка недалекая. При себе иметь заряженный телефон. Не забывать одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотреть термос с горячим чаем. При движении на трассе соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Спасатели рекомендуют уральцам помнить основные меры безопасности:

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- пешеходам, переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке;

- соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе при прогреве автомобиля.

По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Екатеринбурге будет -14 градусов, а в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -17.

К Новоому году в городе слегка потеплеет. Фото: скриншот

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».