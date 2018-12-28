На Урале в столкновении четырех автомобилей беременная женщина потеряла ребенка

На трассе под Волчанском обгон в исполнении пьяного водителя Renault Logan привел к аварии с участием четырех автомобилей. На встречной полосе легковушка по касательной столкнулась с УАЗом, а затем в лобовую влетела в «семерку». От удара части поврежденных машин откинуло на припаркованный на обочине автомобиль Chevrolet.

- В результате ДТП пятилетний пассажир ВАЗа получил ушибы виска и губы, - рассказали в отделении пропаганду УГИБДД по Свердловской области. - Пассажирка и водитель автомобиля ВАЗ-2107, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГБ №1 города Краснотурьинска. Остальные участники ДТП не пострадали.

Позже выяснилось, что семья, находившаяся в отечественной легковушке, ехала домой, а мама мальчика была на 9 месяце беременности и сидела на переднем пассажирском кресле.

В результате аварии она потеряла ребенка. В областном управлении ГИБДД добавили, что за 11 месяцев этого года на территории Краснотурьинского округа поймал 342 пьяных водителей.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.