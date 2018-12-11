Новый год 2018-2019 в Екатеринбурге: считаем ресторанный чек и тестируем методы Винни Пуха

На развлечениях

Новый год – семейный праздник. И лучше проводить его дома с близкими людьми. Новогодний стол в ресторане или кафе стоит порядка 4000 рублей на человека. Домашний ужин обойдется на 2000 дешевле. Еще можно действовать по методу Винни Пуха: «кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». Только возьмите с собой в гости приятный презент — бутылку шампанского и торт.

Если отмечаете праздник с друзьями, распределите задачи и затраты. Участвовать в подготовке должен каждый. Например, кто-то закупает фрукты и овощи, другие мясо, третьи десерты. А готовить можно всем вместе! Так даже веселей.

Отмечать Новый год можно на городской елке, вход в Ледовый городок на Площади 1905 года бесплатный. С собой захватите перекус: оливье в лаваше и термос с горячим чаем или домашним глинтвейном. Там можно погулять, посмотреть с экрана видео поздравления в полночь, да еще и с горок прокатиться.

Поход в ресторан можно заменить домашним ужиномФото: Алексей БУЛАТОВ

На подарках

Подарки – серьезные «пожиратели» денег. Поэтому сразу определитесь, какую сумму вы готовы на них потратить. Запланируйте, кому и что будете дарить. Потому что спонтанные покупки частенько обходятся дороже. Покупать подарки нужно заранее – желательно за три недели до Нового года пока везде действуют скидки, и нет накрутки от продавцов.

Сувениры и безделушки можно посмотреть на рынке или в Интернете – там они дешевле, чем в торговых центрах. Для примера гирлянды в супермаркете стоят от 300 до 5000 рублей (цена зависит от метража, количества лампочек и разнообразия цветов). А вот на сайтах китайских товаров таких, как AliExpress те же гирлянды можно заказать от 150 до 1500 рублей. И по сути разницы никакой не будет, так как и те и другие сделаны в Китае. Единственное, заказывая гирлянды по Интернету, вы рискуете: идут они в течение месяца, а то и дольше; могут прийти с браком. Те же гирлянды можно посмотреть на Кировском оптовом рынке («КОР», на ул. Высоцкого). Работает он с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Главное - красиво упаковать презентыФото: Алексей БУЛАТОВ

На костюмах

Не покупайте дорогой наряд ради одного торжественного выхода, возьмите одежду на прокат. В среднем, вечернее платье и деловой костюм в магазине с прокатом стоят от 2000 до 4000 рублей в сутки, карнавальный — порядка 3000 рублей, но потребуется оставить залог. На сайте «Авито» есть предложения от частных лиц по аренде нарядов сказочных героев от 500 рублей. Или — украсьте свой любимый костюм. Наряды, сделанные своими руками, позволят вам выделиться из всех. Если у вас есть зеленый свитер, лента из мишуры и звезда, то вы уже догадались, какой из этого получится наряд.

На покупках

Перед новым годом можно экономить в Интернет-магазинах при помощи кэшбэка. Это сервис, который возвращает часть денег с покупки. Как правило, возвращается 3 или 4% от покупки. Для того, чтобы воспользоваться кэбеком нужно зарегистрироваться на одном из cashback-сервисов, например Smartysale (там больше 1000 магазинов), выбрать на сервисе магазин и совершить покупку.

Шопинг затратен, но его можно избежатьФото: Алексей БУЛАТОВ

Кэшбэк начисляется в личном кабинете в течение нескольких дней. Максимальный срок -120 дней. После покупки вам придет на электронную почту письмо: поздравляем с начислением кэшбека. Но оно не означает, что кэшбек готов к получению, когда кэшбек уже будет реально получен, появится надпись о доступных к выводу средствах. Их можно вывести на карту, электронный кошелек или телефон. Если покупка возвращена в магазин, то кэшбек будет отменен.

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