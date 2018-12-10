Купаемся с дельфинами и летим в космос: куда сводить ребенка на зимних каникулах в Екатеринбурге

УЧИТЬСЯ ВЕСЕЛО

Newton Park - Бориса Ельцина, 3а (3-й этаж), Newton BIO - Вайнера, 13

Телефон: +7 (343) 351-75-70

Цена: от 240 рублей (цена зависит от программы и количества гостей).

Гигантская модель сердца, восьмиметровая пружина для изучения колебаний, прибор, который заставляет воду летать, огромные мыльные пузыри и другие экспонаты, которые помогут вашему ребенку с интересом исследовать мир - все это можно изучить в Newton Park. А в Newton BIO можно рассмотреть внутреннее устройство зрачков человека, узнать, как пища идет по пищеварительному тракту и даже понять, почему человеческое сердце бьется и не останавливается.

ИЗУЧАЕМ КОСМОС

Планетарий, ул. Толмачева, 12

Телефон: + 7 (343) 382-40-97

Цена: взрослый билет - 300 рублей, детский (до 14 лет) - 250 рублей, льготный (для студентов и пенсионеров) -150 рублей. Каждую среду все билеты по 150 рублей.

В Екатеринбурге есть удивительная интерактивная площадка, на которой дети могут познакомиться с современными тенденциями космической индустрии, увидеть приборы, с помощью которых изучают звездное небо, и узнать, как покоряют космическое пространство в разных странах. А еще в планетарии можно посмотреть фильмы о космосе в полнокупольном кинотеатре.

Планетарий будет интересен школьникамФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕЛЬФИНЫ ТАНЦУЮТ, МОРСКИЕ КОТИКИ ПОЮТ

Океанариум, ул. Щербакова 2б

Телефон: 8 (343) 207-02-01

Цена: от 800 рублей

В России это пятый по таким масштабам и оснащенности океанариум. Комплекс будет состоять из двух зон. Первая - это дельфинарий. Для посетителей его двери откроются с 27 октября. Здесь будут проходить шоу и плавание с дельфинами (после 5 ноября всем желающим можно будет поплескаться с этими озорниками!) В дельфинарии уже живут морской котик Эрик, шесть дельфинов, два белых кита и морской лев Макс. Во второй части разместится океанариум, он откроется в декабре. В демонстрационной галерее будет установлено 40 разных аквариумов. Например, в «Зимнем саду» будут жить пресноводные, рептилии. А вообще в океанариуме будет находиться порядка 10 тысяч обитателей, собранных со всего земного шара. Мурены, акулы-няньки, черноперые акулы, панцирные щуки, рыба-вампир.

В городе в каникулы будет работать дельфинарийФото: Архив "КП"

КУПАЕМСЯ И КАТАЕМСЯ С ГОРОК

Аквапарк «Лимпопо», ул. Щербакова, 2

Телефон: +7 (343) 304-60-67

Цена: дети до 1 метра - 150 рублей/3 часа, дети от 1 до 1,46 метра - от 750 рублей/3 часа, взрослые и дети выше 1,46 метра - от 970 рублей/3 часа.

В аквапарке есть детские горки, игровые аттракционы, экстремальные горки для взрослых, «ленивая река» и даже SPA-комплекс. Кстати, здесь можно провести целый день - в аквапарке есть где перекусить. Правда, стоит быть готовым к тому, что мысль отдохнуть в аквапарке посетит многих родителей школьников, так что в каникулы здесь может быть многолюдно.

В Аквапарке можно отдохнуть всей семьейФото: Алексей БУЛАТОВ

РУКАМИ ТРОГАТЬ!

Галилео, пр. Ленина, 50ж

Телефон: +7 (343) 206-06-07

Цена: взрослый билет - 400 рублей, льготный (для детей, студентов, пенсионеров, курсантов военных училищ) - 300 рублей. Для многодетных семей при предъявлении документа на 100 рублей дешевле.

В этом парке чудес есть загадочная комната Эймса, зеркальный лабиринт, лабиринт иллюзий и IQ-парк. Кстати, девиз «Галилео» звучит так: «Руками трогать!» Так что это место идеально подойдет для пытливых школьников, которые хотят лично все изучить и попробовать.

КОМИКСЫ ОЖИВАЮТ

«Герои парк», ул. 8 Марта, 46 (ТРЦ «Гринвич»)

Телефон: +7 (343) 344-12-30

Цена: 2 часа - 1299 рублей (понедельник-пятница), 1599 рублей (суббота-воскресенье).

В самом центре Екатеринбурга расположился настоящий парк для маленьких героев. Здесь школьники могут пройти испытание в веревочном парке на высоте 3 и 6 метров, покорить скалодром, попрыгать на акробатическом батуте и прокатиться с экстремальных горок. А еще это целый мир с аттракционами и игровыми аппаратами, в котором царствую настоящие супергерои. Например, там легко встретить Халка или Супермена. Вот это компания!

КОМАНДНЫЕ ИГРЫ

Лазертаг-арена «Портал-66», ул. Героев России, 2, и Дублер Сибирского тракта,2

Телефон: +7 (343) 206-12-12

Цена: на компанию - от 6500 рублей (стоимость зависит от количества игроков)

Дети обожают играть в войнушку и нередко получают ссадины и синяки. Лазерный пейнтбол - безопасный вариант игры, основанный на использовании лазерных и инфракрасных лучей. Они позволяют попасть в противника, но делают это не больно и безопасно. Кстати, никакая спецодежда и дополнительная защита не нужна - лучи полностью безвредны.

Все об отдыхе в Екатеринбурге - на сайте "Афиша Екатеринбург".