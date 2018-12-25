Школьники из Екатеринбурга отправили «на каникулы» черно-белую форму и теперь ходят на уроки в пижамах и тапочках

- Какие классные у тебя тапки в виде единорогов! Где взяла? - завистливо спрашивает Андрей из 10 «Б» у своей одноклассницы.

- Ты лучше расскажи, где ты такую пижаму прикупил, - смеется в ответ Катя и поворачивается к подругам, которые тоже стоят в костюмах для сна.

Если бы этот разговор начался где-нибудь на пижамной вечеринке, понятно. Но нет! Ребята встретились в коридорах своей родной школы № 121 в Екатеринбурге. Прямо во время учебы. Что это еще за школьный «отрыв»? Оказывается, наглость школоты - второе счастье. Ребятам так наскучила унылая черно-белая форма, что они организовали свой профсоюз и теперь ходят на уроки в пижамах и тапочках…

Учителя не против обновления в нарядах учениковФото: Алексей БУЛАТОВ

СВОБОДА ОТ «СТРОГОСТИ»

- Ходить в деловом каждый день - это же так скучно! - серьезно рассуждает 15-летний Александр Соловьев. - Мы с ребятами решили, что нам жизненно необходимы «краски» и пошли к нашим учителям. Они сначала возмутились: какие краски?! Это же против правил. Но мы их убедили: в яркой одежде мы сможем почувствовать себя намного свободнее и показать, что мы стильные, активные и разные. Учителя прислушались и дали нам свободу от «строгости». Так у нас появилась «Красочная неделя».

«Красочная неделя» в 121-й школе проходит дважды в учебном году. Каждый день посвящен какому-то цвету или теме. Например, понедельник - день красного цвета. Можно надевать алые толстовки или малиновые худи, носить красные повязки и носки. Есть день желтого и зеленого цвета, сине-фиолетовый день или тематический день, например «пижамный».

Перемены проходят в праздничной обстановкеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Правда, учителя поставили нам условие - форма все равно должна быть. Поэтому мы поверх нее надеваем пижамы - кигуруми (костюмы в виде животных. - Ред.), - добавляет ученица 10-го класса Екатерина Мельникова. А когда у нас в тренде какой-то цвет - мы надеваем, например, красные футболки под пиджаки, красные носки, ремни.

ДЕТИ СТАЛИ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ

Похоже, сегодня мы одни не в тренде. Мимо нас то и дело пробегают счастливые ребята в тех самых кигуруми. А мы-то не подготовились… На фоне школьников выглядим серо и уныло. У ребят в школе есть самодельная фотозона. Здесь они по очереди меняются костюмами, делают селфи - все это нужно успеть сделать во время перемены.

- На «Красочной неделе» мы устраиваем конкурсы: подсчитываем, кто сделает больше фотографий с учителями, голосуем, у кого самый оригинальный костюм. А потом выбираем победителей недели, - увлеченно рассказывает Саша Соловьев.

Наш разговор прерывает завуч школы по внеучебной работе Вероника Трубеева. Она, как и ребята, сегодня нарядная - в алой блузке.

Новая форма не влияет на успеваемостьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ну, что-то вы, журналисты, не подготовились, - с улыбкой оглядывает нас педагог.

- Вероника Юрьевна, мы же думали, это шутки все. А у вас вон как все серьезно, - оправдываемся мы.

- Когда к нам пришли ученики, мы тоже думали, они шутят, - признается завуч. - Но нет. Ребята пришли и сказали: «Мы все время ходим в черно-белом, давайте сделаем одежду повеселее». Мы собрали совет: учителя и администрация. Подумали, как следует. Важно же «не запятнать» честь школы. Были у нас разногласия. Но ребята убедили нас, что это пойдет им на пользу. В итоге мы разрешили им использовать яркие атрибуты.

Педагог признается, что сначала все-таки были сомнения. Но когда учителя увидели, как ребята преобразились в яркой одежде, все колебание улетучилось. Ученики заразили своим позитивом и преподавателей.

Элементы праздничного наряда - обычное дело в школеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы с учителями тоже присоединяемся, кто-то брошь надевает в цвет дня недели, другие - шарфики или браслеты, повязки, акценты добавляем в свой гардероб, и это смотрится гармонично. Такая неформальная обстановка создает положительный психологический климат в школе. Получаются более доверительные отношения между учителями и детьми. Появляется ощущение праздника. И у школьников повышается мотивация к учебе, они в школу не обреченно идут, а в бодром настроении. Дополняя одежду атрибутами, они самовыражаются, у них фантазия развивается, вкус, индивидуальность.

КСТАТИ

«За нами пытаются повторять»

Секрет увлекательной школьной жизни прост: ребята создали свой профсоюз - совет старшеклассников «Ветер перемен». Они сами придумывают для себя развлечения и доказывают директору, что их задумки хорошие. Их метод школьного самоуправления отметили на региональном уровне - на днях ребята из 121-й школы вместе с екатеринбургским советом старшеклассников «РОССиЯ» выиграли Гран-при регионального молодежного фестиваля «Профессионалы Урала». Их общий проект «Академия самоуправления» уже внедрили в шести школах и одной гимназии Екатеринбурга.

- Знакомые из других школ расспрашивают про нашу идею, хотят повторить у себя, - делятся ученики.

ОФИЦИАЛЬНО

В Департаменте образования поддержали

Ольга БАБЧЕНКО, заместитель начальника Департамента образования Екатеринбурга:

- В Екатеринбурге достаточно большое количество образовательных учреждений выступает с различными инициативами органов школьного самоуправления. Они не только развивают организаторские навыки детей, но и поддерживают интерес учеников к школе, стимулируют развитие неформальных отношений между детьми, между учениками и учителями. Департамент образования поддерживает инициативу 121-й школы. Считает ее очень позитивной и выступает инициатором распространения и транслирования этого опыта на другие образовательные учреждения города.