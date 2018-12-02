Горнолыжные курорты на Урале 2018-2019 на Урале: расписание, цены и адреса

Горнолыжный комплекс «Гора Уктус»

Прокат: сноуборд и горные лыжи – 350 рублей за день, ботинки – 150 рублей, комплект (лыжи+ботинки) в будни - 500 рублей за день, в выходные за два часа - 420 рублей

Подъемник на 2 часа: 400 рублей (будни), 500 рублей (выходные)

Дополнительные услуги: кафе «Family House», беседки, бани, пейнтбол, лазертаг, снегоходы, квадроциклы.

Адрес: улица Зимняя, д. 27

Этот горнолыжный комплекс находится на окраине Екатеринбурга, так что добраться сюда проще простого. На Уктусе можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Здесь есть четыре спуска разных уровней сложности. Для начинающих подойдет учебный склон с перепадом высот 54 метра. Если вы не уверены в своих силах, то можете воспользоваться услугами инструктора. Одно индивидуальное занятие с инструктором стоит 100 рублей за час с человека. Для самых отчаянных экстремалов есть более крутая гора – высотой 100 метров. Если проголодаетесь, то можете пообедать в кафе «Family House» или пожарить мясо на мангале. Малышам здесь понравится питомник хаски, аттракционы и горка для катания на тюбинге.

Погода располагает к отдыху на свежем воздухеФото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжный курорт «Гора Тёплая»

Прокат: Комплект сноуборда и горных лыж – 350 рублей за час

Подъемник на три часа: 500 рублей (будни с 17:00 до 23:00), на час 500 рублей (выходные с 10:00 до 22:00)

Расположение: в 50 километров от Екатеринбурга между Билимбаем и Первоуральском.

Здесь есть четыре горнолыжные трассы. Три из них обозначены синим цветом, то есть средней степени сложности – перепад высот на них составляет 130-135 метров. А учебная гора значительно ниже – 80 метров. Также есть лесная трасса для беговых лыж и трасса для тюбинга. Перекусить можно в кафе «Тёплое», а остановиться с ночевкой - в местной гостинице.

Горнолыжный курорт «Гора Лиственная»

Прокат: Комплект сноуборда и горных лыж (+ботинки) – 500 рублей за час, детский комплект - 300 рублей

Подъемник: 700 рублей за 10 подъемов, 70 рублей за раз

Расположение: 23-й километр ЕКАД

На курорте действут три трассы относятся к низкой степени сложности и обозначены зеленым цветом. Они менее крутые, чем на горе Теплой – перепад высот всего 70 метров. Также есть тюбинговая и лыжная трассы. Так что это место отлично подойдет для ночинающих лыжников с детьми. Есть кафе «Динамитка», бани, коньки, пейнтбол, беседки, гостевой домик «Вилла».

Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха»

Это самая высокая гора, расположенная рядом с Екатеринбургом. Всего здесь четыре трассы. Перепад высот самой низкой из трасс – 100 метров, самой высокой – 200 метров. Можно покататься на тюбинге, коньках и снегоходах. Есть аж три кафе, сноупарк и аэроподушка.

Прокат: Комплект сноуборда и горных лыж – 450 рублей за час

Подъемник: 900 рублей - за три часа днем, 1000 рублей - за три часа вечером, 1200 рублей - за три часа в выходные, детям до 6 лет - бесплатно

Расположение: 41-й километр Московсого тракта

В области работают несколько популярных курортовФото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Адрес: Челябинская область, г. Миасс, пос. Сыростан

Телефон: 8 (3513) 28 42 26 — бронирование номеров, 8 (351) 778 54 26 — отдел продаж

Режим работы: выходные и праздники — 9:00 — 21:00, будни — 10:00 — 21:00

Прокат: 850 рублей за час, 2300 рублей на весь день.

Подъемник: десять подъемов — 1300 рублей.

«Солнечная долина» является излюбленным и популярным местом на Урале, как у опытных сноубордистов и лыжников, так и у любителей активного образа жизни. Не раз курорт входил в десятку лучших по посещяемости, в 2017 году занял восьмое место — здесь побывало более 200 тысяч гостей за сезон. А в этом году «Солнечная долина» попала в топ-5 курортов по востребованности в дни открытия сезона 2018-2019. И неспроста, ведь на этом горнолыжном курорте находится 12 трасс различной сложности — шесть «красных» (для профессионалов), три «зеленых» (для новичков), одна синяя (низкой степени сложности), также есть две тюбинговых трассы и дорожка для беговых лыж.

Трассу по душе может найти любой гость: есть высокие — 230 метров, есть длинные — 1250 метров, есть рельефные и холмистые, есть учебные. Для детей от 4 до 12 лет вовсе предназначена трасса, с транспортировочной лентой, бэби-лифтом, мягкими воротами и фигурами. Для начинающих сноубордистов создан сноу-парк с трамплинами и надувной подушкой. Есть три канатных дороги — четырехкресельный подъемник, ленточный подъемник и беби-лифт.

КАК ХРАНИТЬ ЛЫЖИ: НИКАКОГО СВЕТА, ТЕПЛА И ВЛАГИ

Если вы решили кататься на лыжах регулярно и уже приобрели их в магазине, то нужно запомнить, как правильно за ними ухаживать. Иначе они могут прослужить не больше сезона. Профессионалы утверждают, что какими бы лыжи ни были - деревянными, пластиковыми, горными - их нужно хранить в сухом помещении, избегая жары. В случае с деревянными особенно оберегать от света и воды, так что лучше ставить их вертикально носками вверх и скользящими поверхностями друг к другу. Всё это убережет лыжи от расслоения и ржавчины. Горные лыжи также нужно протерать мягкой тряпочкой после катания и хранить в чехлах - лучше приоткрыть застежку для циркуляции воздуха. И тоже никакого света.

Горные лыжи популярны в регионе почти два десятилетияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если вы купили пластиковые лыжи, то их обязательно нужно смазывать, - советует Елена Анатольевна Титова, тренер отделения циклических видов спорта детской спортивной школы «Юность». - Носки и концы лыж - парафином для улучшеного скольжения. А колодку, то есть в цетре лыж под ботинком и от пятки ботинка сантиметров на двадцать вверх, мажут специальной мазью, которую подбирют в зависимости от погоды. В магазине можно приобрести мази для высоких и низких температур. Это необходимо для держания.

После того, как вы покатаетесь, мазь снимается обычно специальным средством-смывкой. Если его нет, то можно воспользоваться пластиковым скребком. Лыжи связываются зажимами снизу и сверху, чтобы у лыж оставался прогиб. Хранить их нужно подальше от тепла и света, то есть не у батареи и не на балконе, а шкафу, кладовке или просто темном углу. А на лето нужно полнстью смазать лыжи парафином, поместить в чехол и также убрать в темное место, подальше от солнечных лучей и отопительных приборов.

КАК ХРАНИТЬ КОНЬКИ: ДВА ЧЕХЛА, ЗАТОЧКА И ПРОСУШКА

Мечтаете стать фигуристом или хотя бы просто держаться на льду? Тогда вам нужно почаще бывать на льду. Конечно, у каждого катка есть пункты проката, но специалисты советуют всё же покупать коньки. Достаточно прийти в магазин и попросить коньки для новичка - там вам подберут и ботинки, и лезвия. Как правило, они мягче и сделаны из кожи. На массовых катках чаще всё же выдаются ботинки, которые плохо держат голеностоп. В коньках, подобранных по ноге, ребенок будет чувствовать себя уверенней. Но мало выбрать коньки, нужно еще и правильно их хранить.

- Для хранения коньков, а именно лезвий, нужно иметь два чехла, - делится с «Комсомолкой» Анастасия Шибанова, тренер по фигурному катанию и хореографии детской спортивной школы «Юность». - Твердый пластмассовый чехол надевается на лезвие для того, чтобы не повредить его, когда вы будете добираться до льда. Если покрытие возле катка не прорезиненное, то при хотьбе лезвие без чехла может затупиться. После того, как вы покатались, нужно убрать снег с лезвий, снова надеть пластиковые чехлы, прийти в раздевалку, снять коньки, протереть их сухой тряпкой, иначе на коньках может появиться ржавчина. И только после этого на лезвия надеваются уже мягкие чехлы.

Сами ботинки тоже помещаются в специальные чехлы, чтобы избежать царапин и других повреждений. Дома ботинки нужно просушить, но ни в коем случае не класть на батарею, иначе коньки могут просто напросто развалиться. Достаточно просто поставить их в уголок, не вынимая из чехла. И, конечно, не забывайте о том, что со временем лезвия всё равно портятся, на них появляются зазубрины, неровности. И это можно исправить - достаточно обратиться к мастеру во дворец спорта, и он заточит вам коньки так, что будут, как новенькие.

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