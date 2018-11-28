Новый год 2018-2019 в Екатеринбурге: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

На улицах уральской столицы уже давно царит праздничное настроение. На площади 1905 года установлены ледяные скульптуры, а в парке Маяковского Дед Мороз открыл двери своей зимней усадьбы. Настало время выбрать, куда отправиться всей семьей в эти морозные дни.

В Ледовом городке оживут сказы Бажова

28 декабря – 21 января

Площадь 1905 года

Вход свободный

В этом году главная елка Екатеринбурга с большим трудом добиралась до города. Сначала грузовик с елкой застрял в сугробах, потом красавицу остановили на посту ГИБДД. Мол, «пушистая» слишком, а документов нет. Из Михайловского лесничества красавица ехала почти пять суток. Но-таки добралась до города. Поэтому ледовый городок откроется по плану – 28 декабря. На этот раз его тематика - сказы Бажова, ведь в грядущем году исполнится 140 лет со Дня рождения великого уральского писателя. Знакомые с детства персонажи сойдут со страниц книг и превратятся в ледяные фигуры. Также ледовый городок украсят живые ели, лабиринт, снежные горки и веселая ярмарка. В новогоднюю полночь под бой курантов и поздравления президента в небо полетят яркие огни фейерверка, а после гуляния продолжат песни, танцы и праздничная программа.

Усадьба, где принимают письма Деду Морозу

2, 23 и 29 декабря, 2-8, 12-13 января

Центральный парк имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

Часы работы: 11:00 до 19:00

Вход: 120 рублей (дети до 5 лет), 180 рублей - дети от 5 лет и взрослые

В парке Маяковского этой осенью построили Усадьбу Деда Мороза. Фото: страничка директора парка Романа Шадрина в Facebook

Дед Мороз открыл двери своей волшебной усадьбы 15 декабря и готов встретиться с каждым ребенком, чтобы угостить его любимыми лакомствами, провести экскурсию по тропе сказок и выслушать тайное желание. Здесь же ребята могут написать Дедушке письмо, чтоб он точно не забыл, о каком подарке мечтает малыш. Также в усадьбе помощники Деда Мороза помогут изготовить новогодний подарок - ёлочную игрушку. Если гости замерзнут, то согреться им помогут задорные аниматоры — весельчаки устроят уроки танцев «Вверх тормашками». А еще в Парке Маяковского есть огромный каток. На нем проходит «Дискольдинка» с танцами и розыгрышем подарков.

Парк сказов с Уралом Морозом, Лешиком и лесными зверятами

Свердловская область, поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1

Тел.: +7 (343) 214-32-63

Режим работы: пт.-вс, начало в 12:00, 14:00, 16:00

Вход: 1460 рублей – «Тайны волшебников» и 500 рублей - «Уральская ёлка»

В знаменитой резиденции уральского Деда Мороза каждые выходные проходит сразу две развлекательные программы. Первая «Тайны волшебников» - это увлекательный квест. Школьникам необходимо разгадать тайну волшебной звезды, которая, как назло, уснула под новый год. Если она не проснется, мир останется без чудес. Чтобы разбудить звезду, маленьким гостям придется отгадать загадки Хозяйки Медной горы, пройти мастер-класс во Дворце Урала Мороза и, наконец, получить от него долгожданный подарок. Программа для детей младшего возраста «Уральская ёлка» не менее увлекательна, ведь малышей ждут зимние забавы, хоровод и игры с героями Парка Сказов и, конечно, подарком от Урала Мороза.

Парк сказов в Арамили - одно из лучших мест для семейного отдыха. Фото: сайт проекта

Мастерские эльфов в Ельцин-центре

С 22 декабря по 8 января, (расписание нужно уточнять по телефону)

Ельцин-Центр, улица Бориса Ельцина, дом 3

Тел.: +7(343) 312-43-43, +7(909) 006 -70-70 (заказ экскурсий)

Вход: Мастерская эльфов - от 800 руб., «Полетели Ели!»: детский билет - 1200 руб., взрослый – 300 руб., Мюзикл «Первый Новый год» - 1000 рублей

В главном культурном центре уральской столицы пройдет немало новогодних мероприятий. 22 и 23 декабря детишки смогут подготовиться к празднику, смастерив подарки, ёлочные игрушки и даже наряды для маскарада. В этом малышам помогут сказочные эльфы. Все каникулы в Ельцин-центре будет идти новогодний квест «Полетели Ели!», где ребята построят космолет, пройдут увлекательные испытания и получат паспорт настоящего космонавта. Дети помладше останутся в восторге от музыкального спектакля «Первый Новый год», в котором лесные зверята, Снегирь и Хомяк, будут спасать друга Медвежонка от спячки, чтоб вместе встретить Новый год.

В Ельцин Центре тоже подготовили развлечения для молодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

Богатырь и Змей Горыныч на СуперЕлке

22 декабря до 8 января

Екатеринбург-ЭКСПО, Бульвар ЭКСПО, 2

Тел.: +7 (343) 215-79-98

Часы работы: с 10:00 до 20:00

Вход на ёлку свободный, «СуперБогатырь» — от 490 рублей, «Маша и Медведь» - 649 руб. (дети и родители), билеты на аттракционы - 990 руб. и сладкий подарок с игрушкой - 690 руб.

Малышей ждет увлекательная СуперЁлка в Екатеринбург-ЭКСПО. Она начнет работать 22 декабря и продлится до 8 января. Тема и одновременно главные персонажи ёлки — супергерои, причем не зарубежные, а наши — русские. Оттого специальным гостем станет герой, без которого не обходится ни одна сказка, — Баба-Яга. Новогодний спектакль «СуперБогатырь» впечатлит и взрослых, и маленьких: Змей Горыныч будет летать над зрительским залом, а Иван Царевич сразится с коварным Кощеем Бессмертным, чтоб спасти свою возлюбленную Марью-Красу. Малышам особенно понравится кукольное представление «Маша и Медведь», где герои любимого мультфильма соберутся вместе встретить Новый год, да еще и подготовят подарок для Деда Мороза.

На СуперЕлке детишек ждет множество аттракционов. Фото: официальный сайт проекта

Дед Мороз разыскивает Снегурочку

2-7 января, 8 января

Театр юного зрителя, ул. Карла Либкнехта, 48

+7(343) 388-07-32

Начало: 11:00, 14:00, 17:00

Вход: от 500 до 650 рублей, цена подарка - 350 рублей

В Екатеринбургском ТЮЗе покажут добрую историю о том, как Дед Мороз нашел свою внучку-Снегурочку. Оказывается, лесной волшебник не сразу был дедушкой, ему помогли стать им его верные помощники — лешики. Они перехитрили Бабу-Ягу, тоже желавшую заполучить снежную девочку, и помогли замерзшей красавице стать той самой Снегурочкой. Чудесная музыкальная сказка понравится и детям, и взрослым.

В ТЮЗе проведут несколько праздничных елокФото: Алексей БУЛАТОВ

Хороводы возле елки

С 28 декабря по 6 января

Дом музыки, ул. Свердлова, 30

Тел.: +7 (343) 354-20-10,

Вход: 500 рублей, для ребенка предусмотрен подарок.

Начало: 2 и 3 января, 17:00 - «Времена года», 3 января, 11:00 и 13:00 - «Детский альбом», 28 декабря 10:30, 29 и 30 декабря 10:30 и 12:30, 2-5 января 10:30 и 12:30, 6 января 10:30 - «Приключения Снеговичка»

Музыканты сыграют произведения талантливых композиторов, которые вдохновлялись чудесами природы. А маленькие зрители вместе с родителями попробуют угадать образы и воплотят их в рисунке. Для этого юным художникам выдадут мольберты, бумагу и цветные карандаши. Программу «Детский альбом» Чайковского сыграет камерный оркестр «В-А-С-Н». Также на празднике прозвучат стихи, а на экране оживут увлекательные образы с помощью техники песочной анимации в исполнении художника Елены Кадыровой. Также ребят ждет увлекательная история о храбром Снеговичке от театра кукол «Мир на лодошке». После каждого представления детей ждет хоровод с Дедом Морозом и новогодние подарки.

Новогодний бал «Мэри Поппинс, с Новым годом!»

24 декабря

Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104

Тел.: +7 (343) 282-98-02

Начало: 10:30

Вход: детский билет с подарком - 2500 руб., взрослый - 1000 руб.

Бал-маскарад для школьников с любимыми героями увлекательного произведения про Мэри Поппинс. Её воспитанники-шалуны Джейн и Майкл безумно рады встречать Новый год в такой компании. А еще на праздник пожалует Дед Мороз, которого ребята порадуют новогодними стихами, песнями и танцами. А добрый волшебник не оставит отличившихся малышей без сладких подарков и веселого чаепития.

Фикси-шоу «Операция Новый год»

2 и 3 января

2, 3 января

Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Тел.: 222-70-00

Начало: 11:00, 13:30, 16:00

Цена: 350 -1200 руб.

Новый год в опасности! Но у Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание! Только вот основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но усыпили людская Лень и противная Жадность.

Фото: аккаунт проекта в Instagram

«ТРИ КОТА: С НОВЫМ ГОДОМ!»

6 января

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Начало: 11:00 и 13:30

Цена: 400 — 1200 рублей

На интерактивном спектакле три котенка, Коржик, Карамелька, Компот, научат вашего малыша, как приготовить маме с папой подарки, которые им точно понравятся! А еще вместе с маленькими зрителями разучат веселую песенку и танец. Пушистые сорванцы будут играть с ребятами прямо в зрительном зале, а также поведают историю своего новогоднего дня, когда мама и папа, наконец, остались дома, ведь это тот самый долгожданный праздник Новый год. Поэтому перед спектаклем в фойе вас встретит Дед Мороз, который подготовил для детишек веселые конкурсы, игры и подарки.

«Ми-ми-мишки: Новогодний переполох»

5 января

Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Тел.: 222-70-00

Начало: 11:00

Цена: 350 -1200 руб.

В канун Нового года Ми-ми-мишки как обычно играли на своей любимой опушке, но вдруг в их лесу раздался звук топора… Кеша, Тучка, Лисичка и Цыпа отправляются узнать, что же происходит, но когда добираются до места, находят срубленную Ёлку. Мишки узнают, что за преступлением стоит одно из изобретений Кеши — Лесной робот «Рубик», который из-за сбоя в программе решил вырубить весь лес и построить на его месте завод, по производству новых роботов! Мирная жизнь в лесу под угрозой!

Подробнее о новогоднем отдыхе в Екатеринбурге - на сайте "Афиша- Екатеринбург".