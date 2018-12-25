2018-12-25T14:53:32+03:00
Общество

Ефим Шифрин собрался переехать в Екатеринбург, чтобы играть в «Коляда-Театре»

Поселиться артист намерен дома у драматурга
Анна КОСНЫРЕВА
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Николая Коляду и Ефима Шифрина связывает давняя дружба. Фото: страничка Ефима Шифрина в социальной сетиНиколая Коляду и Ефима Шифрина связывает давняя дружба. Фото: страничка Ефима Шифрина в социальной сети
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Похоже, известный артист Ефим Шифрин в скором времени променяет столичные подмостки на театр Николая Коляды в Екатеринбурге. Причина тому - объявление уральского драматурга о том, что он ищет актеров. Сообщение о поиске новых талантов в свою труппу Коляда разместил у себя на страничке в Facebook:

- «Коляда-Театру» требуются актеры. Возраст — любой. Мужчины и женщины, парни и девушки. Семейные пары не рассматриваются. Наличие высшего театрального образования обязательно. Театр не предоставляет жилье актерам. Прослушивание будет в Екатеринбурге.Отвечу всем на письма.

Фото: страничка Николая Коляды в социально сети

Фото: страничка Николая Коляды в социально сети

Внезапно на объявление откликнулся и Ефим Шифрин.

- А где я буду жить? - поинтересовался артист.

- Фима, я тебе свою квартиру отдам! Или будем жить вместе?! - ответил Николай Коляда.

- Я разговариваю во сне… - шуточно пригрозил Шифрин.

- Вот и хорошо, — весело отреагировал Коляда.

Когда же актер, приедет в Екатеринбург, мы решили уточнить у самого драматурга.

Фото: страничка Николая Коляды в социально сети

Фото: страничка Николая Коляды в социально сети

- Да это же шуточная переписка, - смеется Николай Коляда. – Фима Шифрин мой давний друг, мы с ним знакомы «сто лет». Еще в 90-х познакомились. Когда Роман Виктюк ставил мою пьесу «Рогатка». Постановка была тогда в театре имени Вахтангова, где играл Фима. Он приходил к нам на репетиции. Пару раз он меня добросил до гостинцы, болтали, сдружились. С тех пор и в Facebook общаемся, перезваниваемся, чтобы узнать как у кого дела.

Драматург также добавил, что, когда труппа «Коляда-Театра» бывает на гастролях в Москве, Ефим Шифрин всегда приходит на их спектакли.

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