Суд не стал закрывать Екатеринбургский цирк перед Новым годом

Во вторник, 25 декабря, в свердловском областном суде решалась судьба Екатеринбургского цирка, который представители МЧС потребовали закрыть из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.

Главный вопрос, который стоял на повестке дня – закрывать цирк перед новым годом или нет? Учреждение хотели закрыть еще осенью, но тогда Росгосцирк успел обжаловать это решение и пообещал, что скоро все нарушения будут исправлены. Сегодня им предстояло держать отчет перед судом.

Все нарушения исправить не успели?

Пришли на заседание сотрудники прокуратуры, МЧС и Росгосцирка. А также директор Анатолий Марчевский, который пока отстранен Росгосцирком от управления уральским филиалом.

- У меня нет кабинета, его взломали, - рассказал Марчевский. - Есть помещение, и я туда прихожу работать по мере возможностей. Финансовые документы не подписываю, это делает исполняющий обязанности, присланный Росгосцирком.

Сам Анатолий Марчевский перед заседанием отметил, что исправить все нарушения перед судом все-таки не удалось.

на заседание пришел временно отстраненный от работы директор цирка Анатолий МарчевскийФото: Данил СВЕЧКОВ

- Работы выполнены на 90 процентов, - добавил Марчевский. - Но нет оснований закрывать Цирк. То, что не доделали, можно и другими способами безопасность детей обеспечить. Сегодня ради здравого смысла надо позволить Цирку работать. Но юридически да, не успели.

Новый руководитель цирка Анатолий Авраменко на заседании отметил, что полностью работа по пожарной сигнализации выполнена на 100 процентов.

- В административных помещениях система оповещения работает на 100 процентов в автоматическом режиме. Мы испытали пожарные краны для системы тушения пожарного водопровода. Не согласимся что они в нерабочем состоянии.

Анатолий Авраменко считает, что все нарушения в цирке в ближайшее время получится устранитьФото: Алексей БУЛАТОВ

Где были раньше?

На заседании сотрудники прокуратуры отметили, что в Цирке все еще есть нарушения пожарной безопасности, из-за которых существует угроза жизни и здоровью людей.

- Из 30 нарушений 7 до сих пор не устранены, - отметили сотрудники надзорного ведомства.

Так, например, стороны спорили из-за длинного коридора, в административной части здания.

МЧС и прокуратура настаивали на том, что там должны быть противопожарные перегородки. Представители Росгосцирка парировали тем, что это не один длинный коридор, а несколько коротких, так как из него есть четыре выхода на лестницу и поэтому перегородка там не нужна.

Спор в зале суда длился несколько часовФото: Данил СВЕЧКОВ

Спорили также из-за металлических конструкций здания, которые не были обработаны огнестойким составом. Представители Росгосцирка отметили, что заказали экспертизу металлоконструкций, которая будет готова через несколько дней. Отдельно судья поинтересовалась у МЧС и Росгосцирка, почему устранять нарушения в екатеринбургском цирке начали только сейчас, если о нарушениях было известно давно. Ни та, ни другая сторона не смогла ответить на этот вопрос.

В Росгосцирке также добавили, что заключили соглашение с частной компанией, у которой есть лицензия на тушение пожаров. Пока все нарушения не будут устранены, имена эта организация будет контролировать объект во время представлений.

Марчевский заявил, что в цирке устранили не все нарушенияФото: Данил СВЕЧКОВ

В итоге суд принял решение отменить предыдущее решение Ленинского районного суда о запрете эксплуатации здания.

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