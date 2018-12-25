2018-12-25T14:11:00+03:00
Общество

У сотрудников столовой школы № 25 Екатеринбурга, в которой массово заболели дети, нашли норовирус и стафилококк

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного режима
Олег Галимов
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Уже завтра школа возобновит свою работуУже завтра школа возобновит свою работуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги проверки в образовательном центре № 25, где заболели 73 ребенка. Выяснилось, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока, у которых нашли норовирус и золотистый стафилококк.

Их уже отстранили от работы, а в самой столовой провели дезинфекцию.

- Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и нарушение технологии приготовления блюд, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Работу пищеблока обеспечивало ООО «Аппетит», протокол о временном приостановлении деятельности которого уже направлен в суд.

С 20 по 26 декабря ученики школы и детского сада были переведены на дистанционное обучение, но уже завтра они вернутся к занятиям.

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