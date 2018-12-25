2018-12-25T11:44:29+03:00
Экономика

Десять дополнительных детских поездов назначено в новогодние каникулы на Свердловской магистрали

На специальных туристических поездах дети отправятся в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге
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В каникулы пустят дополнительные пассажирские поездаВ каникулы пустят дополнительные пассажирские поездаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для перевозки организованных групп детей в период новогодних праздников и зимних школьных каникул Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает на Свердловской железной дороге десять дополнительных пассажирских поездов по самым популярным направлениям.

На специальных туристических поездах дети отправятся в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Для этого из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены прямые поезда до Котласа (ближайшая к резиденции железнодорожная станция). Кроме того, экскурсионные группы поедут из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Специальный детский поезд в Северную столицу назначен из Нового Уренгоя. 24 декабря 147 ребят из Свердловской области отправились на поезде на общероссийскую Кремлевскую елку, которая пройдет в Москве 26 декабря.

Всего в дни зимних каникул на СвЖД в дополнительных и обычных графиковых поездах планируется перевезти 14,6 тыс. детей в составе организованных групп.

В целом по стране для обеспечения перевозок детей в новогодние и рождественские праздники будет назначено 46 дополнительных поездов АО «ФПК». Все составы будут сформированы из вагонов последних лет постройки, оснащенных системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. Их будут обслуживать поездные бригады, прошедшие дополнительное обучение. За всеми поездами установят специальный диспетчерский контроль, который будет осуществляться через ситуационный центр АО «ФПК» в режиме реального времени.

На железнодорожных вокзалах для размещения детей предусмотрены отдельные залы, персонал исключит любую возможность прохода посторонних лиц к детям. На вокзалах будут дежурить бригады медиков. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. Организованы специальные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей.

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