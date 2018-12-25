«Все к этому шло»: первый тренер Шипулина прокомментировал завершение карьеры биатлониста

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Еще недавно уралец заявлял, что будет готовиться в составе сборной России к Чемпионату мира, но судя по всему недавний инцидент связанный с обвинениями в употреблении допинга, окончательно «добил» 31-летнего Олимпийского чемпиона.

Австрийская полиция уличила российских биатлонистов в применении запрещенных препаратов во время выступлений на ЧМ-2017.

- Начнем с главной темы – с Рождественской гонки, которая пройдет 29 декабря, - заявил Шипулин. - Эта гонка будет последней гонкой в моей профессиональной карьере. К сожалению, из-за последней ситуации с австрийской полицией, которая начала нас безосновательно в чем-то обвинять, у меня окончательно опустились руки

Новость о завершении карьеры не стала неожиданностью для его первого тренера – Владимира Путрова. В ближайшее время он планирует встретиться с воспитанником и поддержать в принятии этого судьбоносного решения

- Все к этому шло, - начал Владимир Михайлович . – После длительного перерыва в таком возрасте крайне сложно вернуться в форму и бороться за медали. Антон попробовал, но понял, что лучше закончить с выступлениями.

Справка «КП»

Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер Чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.

Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Заслуженный мастер спорта России.