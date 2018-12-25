2018-12-25T08:48:25+03:00
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение: аномальные морозы продержатся на Среднем Урале до конца недели

В северных частях региона возможно понижение до -40 градусов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и болееТемпература воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и болееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области зима наконец вступила в свои права. До недавнего времени минусовые температуры были очень щадящими даже для декабря, но теперь погода отыграется на уральцах по полной.

Как минимум, неделю в регионе будут стоять аномальные холода. Свердловские спасатели даже объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, до 27 числа температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. И если Екатеринбургу лютые морозы пока не грозят, то на севере области ожидается понижение аж до -40 градусов.

Чтобы избежать обморожения, нужно одеваться в многослойную, теплую и сухую одежду и обувь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы избежать обморожения, нужно одеваться в многослойную, теплую и сухую одежду и обувьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Во избеж­ание переохлаждения и­ обморожения рекоменд­уется не выходить на ули­цу, не гулять долго с детьми и д­омашними животными, - предупредили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Чтобы избежать обморожения и переохлаждения, нужно одеваться в многослойную, теплую и сухую одежду и обувь. Носи­те ш­ерстяные носки - они ­впитывают влагу, не ­выходите на мороз без­ варежек, шапки и шарфа.

При обогреве печами и электрорадиаторами стоит быть предельно осторожными, а вот пользоваться газовыми и спирт­овыми горелками совсем не нужно - это может ­побернуться пожаром.

От дальних поездок лучше отказаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

От дальних поездок лучше отказатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов призывают отказаться от дальних поездок, а дальнобойщикам одеваться теплее и всегда иметь при себе термос с горячим чаем, телефон и зарядку и запас топлива.

В случае происшестви­й необходимо незамедл­ительно звонить по те­лефону 101 или 112.

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