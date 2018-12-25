МЧС объявило штормовое предупреждение: аномальные морозы продержатся на Среднем Урале до конца недели
В Свердловской области зима наконец вступила в свои права. До недавнего времени минусовые температуры были очень щадящими даже для декабря, но теперь погода отыграется на уральцах по полной.
Как минимум, неделю в регионе будут стоять аномальные холода. Свердловские спасатели даже объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, до 27 числа температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. И если Екатеринбургу лютые морозы пока не грозят, то на севере области ожидается понижение аж до -40 градусов.
Чтобы избежать обморожения, нужно одеваться в многослойную, теплую и сухую одежду и обувьФото: Алексей БУЛАТОВ
- Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется не выходить на улицу, не гулять долго с детьми и домашними животными, - предупредили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Чтобы избежать обморожения и переохлаждения, нужно одеваться в многослойную, теплую и сухую одежду и обувь. Носите шерстяные носки - они впитывают влагу, не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.
При обогреве печами и электрорадиаторами стоит быть предельно осторожными, а вот пользоваться газовыми и спиртовыми горелками совсем не нужно - это может побернуться пожаром.
От дальних поездок лучше отказатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Автомобилистов призывают отказаться от дальних поездок, а дальнобойщикам одеваться теплее и всегда иметь при себе термос с горячим чаем, телефон и зарядку и запас топлива.
В случае происшествий необходимо незамедлительно звонить по телефону 101 или 112.