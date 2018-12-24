2018-12-24T19:08:46+03:00
Спорт

Президент ФК «Урал»: концерт «Ленинграда» в будущем году доставит нам хлопот

Григорий Иванов рассказал о переходах футболистов, финансах команды и неуютном положении на «Екатеринбург - Арене»
Павел ПИВОВАРОВ
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Григорий Иванов: - У нас так выстроена наша футбольная система, что без денег никуда.Григорий Иванов: - У нас так выстроена наша футбольная система, что без денег никуда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ФК «Урал» завершил первую часть сезона в РФПЛ. По ходу 15 стартовых туров команда Парфенова напоминала американские горки: обыгрывала неоднократных чемпионов «Спартак» и «Локомотив», но пропускала даже от «Енисея». В итоге «шмели» остановились на 10 месте перед весенней частью. Президент оранжево-черных Григорий Иванов подвел промежуточные итоги и ответил на вопросы «Комсомолки» под чашечку кофе с плюшками.

ОБ ИГРОКАХ

Тренерский штаб ФК «Урал» больше всего озабочен усилением центра обороны – команда пропускает больше всех в Премьер - Лиге. Но в первую очередь будет усилен левый фланг обороны. Скоро в Екатеринбург прибудет защитник белорусского БАТЭ 27-летний Денис Поляков.

Однозначно покинет команду атакующий полузащитник, воспитанник питерского «Зенита» Алексей Евсеев.

- С Евсеевым мы расстаемся из-за того, что Леша не попадает в основной состав. А этот парень очень перспективный футболист. Мы по-человечески с ним договорились. Он решил поехать обратно в Санкт-Петербург. Это не бесталанный футболист и ему нужно обязательно играть, - с явным сожалением сказал президент клуба Григорий Иванов.

Уральцы снова сыграют со "Спартаком" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы снова сыграют со "Спартаком"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уход нападающего «Урала» Владимира Ильина, о котором писали некоторые издания, оказался банальной «уткой». Молодой нападающий никуда не уходит и поедет на кипрские сборы вместе с командой.

- Ильин в «Ахмате»? Впервые слышу. К тому же с президентом «Ахмата» у меня хорошие отношения, если бы был интерес, то мы бы нашли точки соприкосновения.

Оптимальный состав футболистов, по словам функционера, не больше 23 футболистов. В противном случае, на лавке запасных сидят слишком многие и это портит обстановку в коллективе.

700 МИЛЛИОНОВ – НАМ МАЛО

- У нас так выстроена наша футбольная система, что без денег никуда. Мы в новый год входим без долгов. У нас нет их ни перед футболистами, ни перед сотрудниками клуба. Думаю, что мы как-нибудь выживем. Большое спасибо губернатору Евгению Куйвашеву, который нас поддержал и выделил дополнительные средства. Он понимает, что на миллиард, который у нас есть очень тяжело играть, - сетует Иванов.

Несмотря на формальный уход «Реновы» Виктора Вексельберга из спонсоров клуба руководство «шмелей» все еще надеется на 300 миллионов (это составляет треть бюджета команды) и пытается уговорить компанию не лишать их необходимых денег.

ШНУР ДОСТАВИТ ПРОБЛЕМЫ КЛУБУ

6 июля на «Екатеринбург – Арене» состоится концерт группы «Ленинград». Но руководство клуба такие перспективы не очень-то радуют, так как первые летние матчи «шмели» проведут дома.

Тренерский штаб ФК «Урал» больше всего озабочен усилением центра обороны – команда пропускает больше всех в Премьер - Лиге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренерский штаб ФК «Урал» больше всего озабочен усилением центра обороны – команда пропускает больше всех в Премьер - ЛигеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Остается только надеется, что после концерта поле будет в норме, - вздыхает Иванов. - Надо же на стадионе зарабатывать деньги. А как, если не концертами? Мы не хозяева на этом стадионе. Когда футболисты «Урала» приезжают на Центральный стадион, их не пускают. Нужно, чтобы сотрудник клуба спустился и впустил футболистов. Я не говорил про это никогда, но накипело и наболело. Если будет создана организация лояльная клубу, то все изменится.

Уже в январе после новогодних праздников команда Дмитрия Парфенова отправится на первый сбор на Кипр. До этого футболисты пройдут традиционный медосмотр в Москве. В феврале спортсмены вернутся в Екатеринбург. Руководство клуба рассчитывает сыграть первую игру Кубка России на своем поле уже 24 февраля.

- Но 27 февраля уже первая игра полуфинала Кубка. Как играть сначала 24-ого, а потом сразу 27 числа? – негодует Иванов. – Команде, которая вышла, надо лететь в Оренбург или Тулу. Победитель нашей пары со «Спартаком» будем биться либо с тульским «Арсеналом», либо с «Оренбургом».

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