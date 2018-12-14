2018-12-24T17:43:25+03:00
Экономика

ВТБ создает фабрику розничных продуктов

Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ запускает новое подразделение в рамках розничного бизнеса – продуктовую фабрику, которая объединит в себе все предложения для розничных клиентов банка.

Новая структура создана с целью внедрения новых банковских продуктов и сервисов. Ее состав сформирован из представителей команд, занимающихся разработкой розничных программ в сегментах ипотеки, автокредитования, сберегательных и комиссионных продуктов, розничного транзакционного бизнеса, кредитных продуктов.

Создание новой структуры позволит унифицировать линейку розничных продуктов, сократить время и стоимость разработки новых предложений. Руководителем фабрики розничных продуктов назначен старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

- Фабрика будет сформирована из представителей выделенных продуктовых команд. Конечными задачами проекта являются повышение скорости вывода продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта. Уже в следующем году мы планируем расти темпами, опережающими рынок по всем направлениям. Уверен, оптимизация внутренней структуры будет способствовать достижению этих целей, - комментирует Андрей Осипов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Закладывать много – опасно» Мэр Екатеринбурга нашел деньги на проектирование второй ветки метро
«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье
Уральца, отказывавшегося лечить туберкулез, принудительно положили в больницу
В Екатеринбурге осудили пристава, которая требовала у должника-банкрота взятку
Свердловское правительство получит свои премии на месяц раньше
Бывший зам. главы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ
В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус
На Среднем Урале запустят горячие линии по новой системе вывоза мусора
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку