2018-12-24T17:41:16+03:00
Экономика

ВТБ запустил сервис международных переводов на своем сайте

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Фото: пресс-служба банкаФото: пресс-служба банка
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Банк ВТБ запустил на своем сайте опцию международных переводов с карты на карту. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.

Новый сервис позволяет совершать переводы:

- клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков ряда стран СНГ и Европы*;

- клиентам иностранных банков стран СНГ и Европы* (владельцам карт Mastercard) на карты любых российских и иностранных банков стран СНГ и Европы*.

Получение средств занимает от нескольких секунд до получаса, точные сроки зависят от банка-эмитента.

- Реализация этой услуги потребовала от всех сторон-участников проекта внедрение самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности, конфиденциальности и требованиям международных платежных систем. Благодаря этому сервис получился высоко технологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя, - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Для осуществления денежных операций на иностранные карты отправителю достаточно ввести номер карты и имя получателя.

Комиссия за международный перевод составляет от 1% до 1,5%, что является одним из лучших тарифов на рынке. Осуществить перевод можно перейдя по ссылке.

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