2018-12-24T17:28:22+03:00
Экономика

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

За 11 месяцев оформлено 1,3 миллиона кредитов
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ по итогам 11 месяцев 2018 года оформил 1,3 млн кредитов наличными на общую сумму более 700 млрд рублей. Объем выдачи превысил показатель за аналогичный период 2017 г. на 51%. Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 26%, превысив 1,16 трлн рублей.

Существенный вклад в такой результат внесло снижение ставок. С начала года ВТБ трижды улучшал условия по своим кредитным программам. В результате ставки по кредитам наличными уменьшились в среднем на 5 п.п. В настоящее время в случае подключения страховки кредиты, в том числе в рамках рефинансирования, на сумму 500 тысяч рублей и более доступны клиентам ВТБ по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч – 11,7%.

Еще одним драйвером роста продаж стала программа рефинансирования. Его доля в общем объеме выдач кредитов наличными составила около 30%.

- Кредиты наличными по-прежнему остаются одним из драйверов роста всего розничного рынка. Неоднократное снижение ставок сделало такие кредиты более доступными. Кроме того, мы отмечаем, что многие клиенты оформляют займы для реализации накопившихся за последние два-три года целей. К концу года мы намерены нарастить продажу кредитов наличными до 1 триллиона рублей, – прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Кредит наличными можно оформить на срок до семи лет. Максимальный размер составляет 5 миллиона рублей.

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