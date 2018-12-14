ВТБ и компания INPAS развивают платежное решение Alipay в России

Банк ВТБ и компания INPAS при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» расширяют возможности по приему системы Alipay в России. На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В планах банка способствовать расширению географии присутствия. Основная функция Alipay – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение.

Компания INPAS в рамках проекта провела модификацию собственного платежного решения UNIPOS для терминалов производителей PAX и Verifonе для проведения оплаты с помощью QR-кода через хост процессинговой системы «Мультикарта».

- ВТБ стремится поддерживать все передовые средства оплаты, поэтому внедрение системы Alipay в эквайринговую сеть – это важный опыт для банка. Новое решение компании INPAS потенциально позволит распространить сеть приема на совместимые устройства, - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

- Alipay – это глобальная инновационная экосистема, которая постоянно развивается и очень скоро будет влиять на эквайринг и на торговлю во всем мире. Становление Alipay в России только начинается, и этот сервис востребован. Поэтому, хотя процесс очевидно непростой, мы видим его перспективы и для китайской стороны, и для России, – комментирует Илья Коробов, генеральный директор INPAS.