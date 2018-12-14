2018-12-24T17:24:02+03:00
Экономика

ВТБ и компания INPAS развивают платежное решение Alipay в России

Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ и компания INPAS при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» расширяют возможности по приему системы Alipay в России. На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В планах банка способствовать расширению географии присутствия. Основная функция Alipay – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение.

Компания INPAS в рамках проекта провела модификацию собственного платежного решения UNIPOS для терминалов производителей PAX и Verifonе для проведения оплаты с помощью QR-кода через хост процессинговой системы «Мультикарта».

- ВТБ стремится поддерживать все передовые средства оплаты, поэтому внедрение системы Alipay в эквайринговую сеть – это важный опыт для банка. Новое решение компании INPAS потенциально позволит распространить сеть приема на совместимые устройства, - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

- Alipay – это глобальная инновационная экосистема, которая постоянно развивается и очень скоро будет влиять на эквайринг и на торговлю во всем мире. Становление Alipay в России только начинается, и этот сервис востребован. Поэтому, хотя процесс очевидно непростой, мы видим его перспективы и для китайской стороны, и для России, – комментирует Илья Коробов, генеральный директор INPAS.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Закладывать много – опасно» Мэр Екатеринбурга нашел деньги на проектирование второй ветки метро
«Ему нравится»: бездомному пенсионеру из Полевского нашли жилье
Уральца, отказывавшегося лечить туберкулез, принудительно положили в больницу
В Екатеринбурге осудили пристава, которая требовала у должника-банкрота взятку
Свердловское правительство получит свои премии на месяц раньше
Бывший зам. главы Екатеринбурга будет бороться с экстремизмом в УрФУ
В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус
На Среднем Урале запустят горячие линии по новой системе вывоза мусора
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку