ВТБ принял участие в фестивале жилья «Домофест»

ВТБ стал участником выставки «Домофест» — одного из самых значимых мероприятий на рынке недвижимости Свердловской области. Застройщики, банки, риэлторские агентства презентовали программы для екатеринбуржцев, желающих улучшить жилищные условия.

Чаще всего посетители выставки интересовались новостройками, в частности – приобретением двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Этой категории клиентов ВТБ предложил акцию «Больше метров – меньше ставка». С ее помощью можно оформить ипотеку на квартиру площадью от 65 квадратных метров по специальной, сниженной ставке.

Также гости фестиваля активно интересовались возможностями по рефинансированию ипотеки. В ноябре ВТБ обновил условия этой программы. Теперь предложение распространяется и на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются объекты недвижимости на стадии строительства (приобретенные в рамках 214-ФЗ).

Кроме того, показала востребованность программа «Победа над формальностями», позволяющая оформить заявку на ипотечный кредит по двум документам (паспорт и СНИЛС) и без справки о доходах. Банк отмечает рост числа заявок по этому предложению, выгодному для клиентов, которые хотят как можно скорее приобрести недвижимость и располагают необходимой суммой для первоначального взноса.

- В 2018 году рынок ипотеки растет очень динамично. При этом в декабре мы также ожидаем традиционное сезонное повышение спроса. Именно в предновогодний период клиенты чаще решаются реализовать мечту о собственной квартире. Мы рады предложить нашим заемщикам различные варианты для покупки жилья и видим, что программы банка интересны свердловчанам – сейчас мы выдаем уже каждую четвертую ипотеку в регионе, — комментирует управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.