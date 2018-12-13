В «черную пятницу» екатеринбуржцы увеличили траты на 31%

Розничный бизнес банка ВТБ изучил рост покупательской активности екатеринбургских клиентов во время традиционных ноябрьских распродаж по сравнению с обычным уик-эндом. В исследовании проанализированы наиболее популярные категории: косметика, бытовая техника, магазины одежды и обуви, ювелирные украшения. Учитывались как операции в интернет-магазинах, так и в розничных торговых точках.

С 23 по 25 ноября клиенты ВТБ в Екатеринбурге совершили покупки по картам на сумму 33,4 млн рублей. Это на 31% превышает объем транзакций во время «обычного» уик-энда, за который в рамках исследования приняты первые выходные месяца – 2-4 ноября. При этом активность екатеринбуржцев оказалась ниже средней по России – так, сумма покупок по картам ВТБ по стране в целом во время «черной пятницы» выросла на 37%.

Среди крупнейших городов других федеральных округов Екатеринбург уступил по объему покупок Хабаровску (50 млн рублей) и Новосибирску (42 млн), но обошел Самару (32,5 млн), Красноярск, Казань и Ростов-на-Дону (все – около 25 млн). Москвичи в эти дни потратили 900 млн рублей, петербуржцы – 300 млн рублей.

Средний чек одной покупки в Екатеринбурге в дни распродаж незначительно вырос по сравнению с обычным и составил 3400 рублей. Это меньше, чем во всех вышеперечисленных городах и чем в среднем по России (4000 рублей). Это говорит о том, что екатеринбуржцы склонны делать менее дорогие приобретения, но часто. Рост продаж в «черную пятницу» произошел именно за счет увеличения числа транзакций (+28% по сравнению с 2-4 ноября), а также самих покупателей (+25%).

Наибольший объем средств клиенты ВТБ в Екатеринбурге 23-25 ноября потратили в магазинах одежды — 16,2 млн рублей (+18% к объему за 2-4 ноября). Однако максимальный прирост активности в дни распродаж наблюдается в других категориях: бытовой технике (+61% относительно обычного уик-энда), косметике (+60%) и ювелирных украшениях (+55%).