Уральцы отметили улучшение состояния дорог

Пользователи социальной сети «Вконтакте» позитивно оценили реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году на территории Екатеринбургской агломерации. В опросе, который прошел на официальной странице приоритетного проекта, приняло участие рекордное число человек – 4,5 тысячи.

Большинство пользователей (60%) довольны результатами ремонтной кампании. Еще 21% пользователей сети позитивно оценили проведенные работы, но имеют некоторые замечания к результатам. Почти 11% участников опроса выразили серьезную озабоченность качеством и организацией дорожных работ. Чуть меньше, 8%, участников опроса утверждают, что «о проекте ничего не слышали, ремонтных работ не заметили».

В комментариях участники опроса высказывались в поддержку проекта и активно интересовались, когда будут приведены в нормативное состояние дороги, пока не вошедшие в перечень ремонтов БКД.

Напомним, что в следующем году «Безопасные и качественные дороги» приобретают статус национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2019 года кроме дорог Екатеринбургской агломерации в него вошли автотрассы Нижнего Тагила и его окрестностей, а также региональные дороги, не входящие в состав агломераций.

Целью нацпроекта является увеличение доли региональных трасс в нормативном состоянии до 50%, а доли муниципальной улично-дорожной сети – до 85%. Также среди стратегических целей проекта снижение на 10% доли дорог, работающих в режиме перегрузки. Также сократить в два раза число мест концентрации ДТП по сравнению с 2017 годом.

В рамках нацпроекта в 2019 году планируется отремонтировать 83,5 километра региональных дорог. На эти цели будет направлено почти 1,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. В Екатеринбурге будет отремонтировано 27,7 километра улиц общей площадью 457 тысяч квадратных метров. Общая сумма финансирования составит 905,6 миллиона рублей, значительная часть которых (860,3 миллиона) поступит из федерального бюджета. В Нижнем Тагиле отремонтируют 29,5 километров улиц площадью 373 тысячи квадратных метров на сумму в 606,3 миллиона рублей.