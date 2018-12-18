Евгений Куйвашев создал комиссию по мониторингу исполнения «нового майского» указа Президента РФ в Свердловской области

Евгений Куйвашев создал комиссию при губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-экономического развития, определенных «новым майским» указом Президента России, на территории Среднего Урала.

- Указ главы государства определяет национальные цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Наш основной ориентир – «это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека». Президент Российской Федерации поставил конкретные задачи и определил целевые показатели в сфере демографии, здравоохранения, образования, формирования комфортной среды проживания, — отмечает Евгений Куйвашев.

В соответствии с указом о создании комиссии, подписанным главой региона, ее члены будут следить за динамикой целевых показателей социально-экономического развития Свердловской области, способами и этапами их достижения. Также в число их задач входит подготовка предложений губернатору по совершенствованию государственной экономической, социальной, демографической политики. Кроме того, членам комиссии предстоит оценивать эффективность принимаемых в регионе мер и ежегодно подводить промежуточные итоги работы.

Указом губернатора также утвержден состав комиссии. Ее возглавил первый заместитель главы региона Алексей Орлов. Заместитель председателя — министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, ответственный секретарь — заместитель главы Минэкономики Татьяна Гладкова. В состав комиссии вошли председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Общественной палаты региона Александр Левин, председатель правления Совета муниципальных образований Свердловской области Петр Соколюк, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, а также члены областного правительства.

Отметим, в Свердловской области проведена большая работа по формированию региональной составляющей всех национальных проектов, обозначенных главой государства в «майском» указе. Всего в рамках 50 разработанных региональных проектов запланировано достижение 284 целевых показателей.