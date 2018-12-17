Средний Урал: все усилия - на нацпроекты

Губернатор Евгений Куйвашев нацелил глав муниципальных образований Свердловской области на эффективную работу по достижению показателей национальных проектов и нового майского указа Президента России. Все документы стратегического планирования в территориях региона должны соответствовать этим задачам. Об этом глава региона заявил 17 декабря на традиционном совещании с руководителями местных органов власти Среднего Урала.

Евгений Куйвашев напомнил, что Свердловская область активно включилась в реализацию национальных проектов, нацеленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры. А также на совершенствование дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение производительности труда, расширение кооперации, поддержку малого и среднего бизнеса.

- На реализацию региональных компонентов национальных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Мы постарались максимально плотно включиться в реализацию всех национальных проектов, и мы видим результат, — отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, трансферты местным бюджетам в 2019 году на социальное и инфраструктурное развитие составят 104,7 миллиарда рублей. Эти средства, к примеру, пойдут на модернизацию детских поликлиник в городах Свердловской области для того, чтобы время ожидания приема в них было снижено, детям и их родителям было комфортно. Будет продолжено комплексное благоустройство городских общественных пространств с учетом мнения свердловчан, продолжена реализация проекта по обеспечению жителей области качественной питьевой водой, по внедрению «умных» технологий и сервисов во все сферы жизни и деятельности уральцев и многие другие проекты.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- В Свердловской области на цели национальных проектов предусмотрены значительные финансовые средства. Эти ресурсы должны быть максимально эффективно использованы. Органам власти всех уровней необходимо обеспечить максимальную прозрачность расходования бюджетных средств, — подчеркнул первый заместитель главы региона.

Заместитель губернатора Павел Креков, выступая на совете глав, подробно рассказал о приоритетах развития социальной сферы региона. К основным задачам здесь относятся создание мест в школах и детских садах региона, строительство и ремонт учреждений культуры, обеспечение абсолютной доступности первичной медицинской помощи в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов лично заняться вопросами проведения диспансеризационных кампаний в своих территориях. До конца года им необходимо провести встречи с руководителями градообразующих предприятий, представителями общественности и сформировать планы работы с жителями региона в 2019 году.

Евгений Куйвашев сегодня также обратил внимание участников заседания на необходимость держать под постоянным личным контролем ситуацию по выплате заработной платы в муниципалитетах, при возникновении задолженности на отдельных предприятиях — оперативно принимать меры и информировать правительство области.

Евгений Куйвашев поблагодарил руководителей органов местного самоуправления за большую совместную работу, проделанную в 2018 году. Он назвал главными результатами уходящего года позитивную динамику в реальном секторе экономики, укрепление финансовой сферы и четкое выполнение всех социальных обязательств перед свердловчанами. Так, объем отгруженной промышленной продукции за десять месяцев 2018 года превысил 1,863 миллиарда рублей — 113,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства составил 108,4%.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Реализация программы «Пятилетка развития» позволила добиться в роста продолжительности жизни уральцев, способствовала созданию условий для занятий спортом и ведению здорового образа жизни в Свердловской области, повышению качества работы сферы ЖКХ и развитию других направлений. Губернатор подчеркнул: успехи региона складываются из достижений его муниципалитетов, где в 2018 году были введены в эксплуатацию несколько десятков объектов промышленной и социальной инфраструктуры.

К важнейшим итогам 2018 года губернатор отнес рост международной известности и привлекательности региона. Интерес к Свердловской области во многом сформировался благодаря матчам ЧМ-2018, визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и огромная работа, проведенная в рамках заявочной компании на ЭКСПО-2025. Губернатор напомнил о поручении Президента руководителям российских регионов — обеспечить проведение единой внешнеполитической линии Российской Федерации и координацию работы органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с партнерами в иностранных государствах.

- Хочу отметить, что в 2018 году 26 муниципальных образований Свердловской области совместно с зарубежными партнерами из 30 государств провели более ста мероприятий в сфере культуры, искусства, спорта и образования. Еще 23 наших муниципалитета выразили заинтересованность в установлении либо расширении партнерских связей с муниципалитетами 13 иностранных государств. Прошу продолжить эту работу во взаимодействии с министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, представительством МИД России в Екатеринбурге, — сказал губернатор.

Сегодня Евгений Куйвашев также представил главам муниципалитетов нового заместителя губернатора, который будет курировать сферы информационной и внутренней политики Свердловской области. На эту должность назначен Сергей Бидонько, занимавший ранее посты главы Карпинска, министра строительства региона, а в 2016 году избранный депутатом Государственной думы.

По традиции губернатор вручил сегодня благодарственные письма главам свердловских муниципалитетов и наградил руководителей предприятий — лучших налогоплательщиков региона.