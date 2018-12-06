За год на Среднем Урале создали 14 социально-ориентированных частных предприятий

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова подвела итоги первого года работы Центра инноваций социальной сферы.

Напомним, центр создан по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в феврале 2018 года на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Его задача – поддерживать и развивать предпринимательские инициативы, которые нацелены, в первую очередь, на позитивные изменения в обществе.

- Социальных инициатив становится все больше, и очень важно поддержать тех, кто готов находить новые ниши для развития бизнеса и при этом решать общественные проблемы. Основные задачи Центра инноваций социальной сферы – искать таких людей, помогать им оформить их идеи в бизнес-проекты и запустить их. По итогам 2018 года через программы центра прошли более тысячи человек, подготовлено 52 проекта, на данный момент уже создано 14 новых субъектов малого предпринимательства, – сказала Виктория Казакова.

В числе реализуемых социальных проектов – производство безглютенового хлеба, центры реабилитации детей-инвалидов и лечения неврозов при помощи звука, мини-гостиница для лежачих больных.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла сообщил, что в рамках господдержки социальные предприниматели региона могут претендовать на беспроцентные займы до 500 тысяч рублей на запуск и развитие бизнеса, в настоящее время подано 34 заявки. При этом, основной акцент сделан на образовательной программе, которая состоит из четырех направлений: «мозговые штурмы» для генерации идей социальных бизнес-проектов, школа социального предпринимательства, акселератор, институт наставничества.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Традиционно в нашей стране решением социальных проблем занимались некоммерческие организации. Сейчас появился такой термин как «социальные предприниматели» – это те люди, которые не только решают общественно значимые проблемы, но и зарабатывают деньги. Важно, что Центр инноваций социальной сферы был создан при областном фонде поддержки предпринимательства, здесь социальный бизнес может получить комплексную поддержку: обучение, консультации, льготные займы и наставничество опытных бизнес-тренеров, – отметил Илья Сулла.

Самыми популярными направлениями у прошедших обучение азам социального предпринимательства, являются сфера образования – 37%, услуги – 20%, медицина – 14%, производство – 13%, оздоровление и спорт – 10%.

В 2018 году Центр инноваций социальной сферы работал в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Новоуральске, Первоуральске. В следующем география проекта будет расширена до 9 территорий, присоединятся Нижний Тагил, Асбест, Заречный, Лесной, Краснотурьинск.

Центр также поддерживает уже действующих социальных предпринимателей, которые работают в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, образование, экология, культура, спорт и медицина, информационные технологии.

По словам Виктории Казаковой, на финансирование образовательных программ Центра инноваций социальной сферы в 2019 году планируется направить 10 миллионов рублей. Всего на поддержку предпринимательства в Свердловской области планируется выделить более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и более 108 миллионов рублей из бюджета области.