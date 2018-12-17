На свердловские проекты по формированию комфортной среды Москва выделит 1,7 миллиарда рублей

В 2019 году на проекты по формированию комфортной городской среды из федерального бюджета выделят 1,7 миллиарда рублей. Общая сумма с учетом вливаний из региональной казны составит 1, 864 миллиарда рублей.

По словам главы МинЖКХ, заявки на участие в проекте, который уже со следующего года будет включен в нацпроект «Жилье и городская среда», подало 71 муниципальное образование. Органы местного самоуправления планируют благоустроить 234 двора и 87 общественных территории, включая 47 площадок, проекты благоустройства которых выбрали жители муниципалитетов в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

- Конкурентная борьба среди заявок будет нешуточная. При их отборе, в первую очередь, будут учитываться результаты реализации муниципальными образованиями приоритетного проекта в 2017 и 2018 годы, – подчеркнул Николай Смирнов.