Трехстороннее соглашение: свердловские власти придумали, как изменить экологическую ситуацию в Полевском

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сообщил, что в области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в целях улучшения экологической ситуации Полевского городского округа между министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, администрацией Полевского городского округа и АО «Уралгидромедь».

- Реализация национального проекта «Экология» постоянно требует поиска новых форм работы. У правительства Свердловской области есть 28 экологических соглашений с крупными промышленными предприятиями области, но трехстороннее соглашение между министерством, органом местного самоуправления и предприятием – это новая форма сотрудничества, которую надо опробовать, – прокомментировал Алексей Кузнецов.

В рамках Соглашения запланировано до 2024 года выполнить нейтрализацию рудничных вод из Южного провала на площадке Уралгидромеди; вести постоянный мониторинг состояния недр и поверхностных водных объектов на территории Гумешевского месторождения; по результатам комплекса инженерных изысканий разработать проект и построить комплекс нейтрализации шахтных вод Южного провала Гумешевского месторождения в границах городского округа; обеспечить санацию нарушенных кислых почв. Также запланировано провести инженерно-техническое обследование Северского водохранилища для проектирования и проведения мероприятий по его экологической реабилитации. В частности, есть план по строительству биоплато для искусственной очистки вод, поступающих в Северское водохранилище. Биоплато состоит из каскада биопрудов, проходя через которые вода очищается естественным образом при помощи скорости течения и специально подобранных биологических фильтров.

Ожидаемый экологический эффект от согласованных тремя сторонами мероприятий – это нейтрализация около 400 тысяч кубометров шахтных вод ежегодно и снижение их поступления в водные объекты; санация 13,7 гектаров земель; очистка вод и реабилитация Северского водохранилища.