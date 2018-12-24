Пенсионерку, убившую в Екатеринбурге почтальона, отпустят из колонии

Пенсионерка из Екатеринбурга 69-летняя Людмила Рыжкова, осужденная на 16 лет за убийство почтальона, уже на этой неделе выйдет на свободу. Эту информацию «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Хакасия, в одной из колоний которого и отбывала наказание бабка-коллектор.

- У нее целый «букет» заболеваний, на этой неделе ее должны выпустить, - отметили в УФСИН.

Основанием для этого стало решение Верховного суда региона.

- Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от наказания, - сказано в постановлении Верховного суда Хакасии.

Эмма Карданова разносила пенсию. Фото: соцсети

В начале прошлого года Рыжкова вместе со своим 30-летним сыном Константином напали на почтальона Эмму Карданову, разносившую пенсию. Они обездвижили женщину шокером и трижды ударили ножом, а затем тело сложили в мусорные пакеты и обмотали скотчем. Позже выяснилось, что Карданова была еще жива в этот момент, но задохнулась.

Рыжковы забрали у нее два мобильных телефона и 240 тысяч рублей — деньги, которые женщина несла другим пенсионерам.

Константин Рыжков будет отбывать срок пока его мать находится на свободе. Фото: соцсети

- У почтальонов есть свой алгоритм. После каждого подъезда они отзваниваются своему куратору. И тут после очередного подъезда женщина пропала со связи. Ее коллега выехал по адресу и нашел труп на лестничной площадке, - рассказывал «КП» начальник уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев. - Мы приехали на место происшествия с руководством Следственного комитета. Определили квартиры, где она могла быть убита, и установили преступников. Это семья – мать-пенсионерка с безработным сыном. После убийства они навели порядок в квартире. Но крови было столько, что они физически не смогли ее всю смыть.

Этой весной Рыжкову приговорили к 16 годам и 6 месяцем лишения свободы, а ее сыну назначили - 15 лет и 6 месяцев.