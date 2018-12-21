На Среднем Урале в 2019 на программу «Безопасный город» потратят 50 миллионов рублей

В 2019 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» будет направлено 50 миллионов рублей, что позволит в полном объеме разработать проект внедрения АПК в работу муниципалитетов области. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Свердловской области Азата Салихова.

Он напомнил, что в феврале текущего года Советом главных конструкторов было согласовано единое техзадание на построение и внедрение «Безопасного города» в пилотных муниципальных образованиях.

На Среднем Урале пилотными определены шесть территорий с разным статусом и численностью населения. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Камышловский муниципальный район, городской округ Верх-Нейвинский и Новоуральский городской округ. В ближайшее время эксперты и члены комиссии приступят к разработке проекта и проектно-сметной документации для создания аппаратно-программного комплекса в муниципалитетах Свердловской области.

Напомним, внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» является одним из ключевых направлений развития передовых информационных систем в сфере обеспечения безопасности граждан и повышения качества жизни людей в Свердловской области. АПК включает в себя несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, транспорт, экологическая безопасность, координация экстренных служб и ведомств. Так, в рамках реализации проекта с середины текущего года в регионе в постоянном режиме работает Система-112, в результате чего всем уральцам доступен единый телефон спасения 112.

Кроме того, в 2018 году в целях развития одного из направлений АПК «Безопасный город» – комплексной системы экстренного оповещения населения, на территории региона было установлено 130 уличных пунктов оповещения.