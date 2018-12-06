2018-12-24T15:15:05+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области встретился с уральцами из сборной EuroSkills Budapest 2018

Евгений Куйвашев поблагодарил победителей
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с уральцами, внесших вклад в победу сборной России на ЧЕ по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018.

- Непросто конкурировать с профессионалами самого высокого, в том числе и международного уровня, но у уральцев это хорошо получается. России доверено право стать организатором мирового чемпионата профессионального мастерства в 2019 году. Уверен, члены национальной команды из Свердловской области покажут себя с самой лучшей стороны», – отметил Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область является активным участником движения WorldSkills и это положительно сказывается на реализации различных образовательных программ Свердловской области, в том числе программы «Уральская инженерная школа».

Напомним, на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 Россия впервые заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В основном составе национальной сборной соревновались, в том числе, выпускники колледжей Свердловской области: Ирина Быкова, обучавшаяся в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты, а также выпускники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Евгений Плюснин и Владислав Тетюшкин.

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