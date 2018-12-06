Уральским медикам раздали сертификаты на жилье

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил свидетельства о получении социальной выплаты медицинским работникам региона. По заверениям главы региона эта мера направлена на развитие здравоохранения, решение кадровой проблемы в отрасли и повышение качества жизни уральцев.

Сертификаты получили медики из Кировградской и Бисертской городских больниц, Горноуральской районной поликлиники, Байкаловской, Камышловской, Сысертской и Каменской районных больниц.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жилищные сертификаты вручили в рамках государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Всего в 2018 году документы на субсидии получат 50 человек: 27 врачей и 23 фельдшера из 18 муниципальных образований.