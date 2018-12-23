2018-12-24T14:10:43+03:00
Общество

Евгений Куйвашев подвел итоги года на Урале вместе с общественниками

Традиционный прием прошел 21 декабря
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Глава региона традиционно обсудил с общественниками перспективы развития. Фото: департамент информационной политикиГлава региона традиционно обсудил с общественниками перспективы развития. Фото: департамент информационной политики
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 декабря провел традиционный прием общественников.

Новый курс

На встрече собрались почетные граждане и Герои Росии, а также ученые, деятели культуры, представители религиозных конфессий и национально-культурных объединений, представители населенных пунктов региона, руководители общественных организаций и волонтеры.

На прием пришел легендарный врач Семен Исаакович Спектор. Фото: департамент информационной политики

На прием пришел легендарный врач Семен Исаакович Спектор. Фото: департамент информационной политики

По словам главы региона, завершающийся год был насыщенным и плодотворным.

- Это был год выбора стратегического курса развития, принятия важных политических и управленческих решений, необходимых для устойчивого роста экономики и обеспечения социального благополучия. В 2018 году мы открывали новые производства, строили дома, дороги, детские сады и школы, медицинские учреждения, спортивные и дворовые площадки, газифицировали поселки и модернизировали объекты коммунальной инфраструктуры, - отметил Евгений Куйвашев.

Год значимых событий

Для Свердловской области 2018 год действительно стал богатым на события: в марте состоялись выборы президента, затем – матчи ЧМ-2018 по футболу, фестиваль «Царские дни» и визит патриарха, острая борьба Екатеринбурга за право проведения всемирной выставки «Экспо-2025».

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

Задел на будущее

Евгений Куйвашев отметил, что с 2019 года пристальное внимание будет уделено реализации национальных проектов: воспитанию молодежи, укреплению института семьи и преемственности традиций.

В этот вечер губернатор вручил премии самым достойным уральцам. В их числе: руководитель Свердловской региональной общественной детской организации «Каравелла» Лариса Крапивина, директор волонтёрского центра Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина» Антон Белов, педагог дополнительного образования начальной общеобразовательной школы № 13 имени Героя Советского Союза В.В. Комиссарова в поселке Бобровский Сысертского района Тамара Польянова.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

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