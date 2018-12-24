2018-12-24T13:20:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге иностранные школьники отметят Рождество в пивном баре

Для них устроят непривычный для такого заведения мастер-класс по изготовлению новогодней елки
Олег Галимов
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«Американка» на Малышева,29 стала знаменита после ЧМ-2018. Фото: Geometria/ Алексей Поляков«Американка» на Малышева,29 стала знаменита после ЧМ-2018. Фото: Geometria/ Алексей Поляков
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Школьники, приехавшие на Урал по программе обмена, отметят католическое Рождество в одном из самых популярных пивных баров Екатеринбурга – «Американке».

В самом заведении ожидают около полусотни гостей, среди которых будут 14 учеников из Италии, Швейцарии, Чехии, Нидерландов, Португалии, Японии и Таиланда и их «приемные» родители.

Для гостей из заграницы проведут чаепитие и мастер-класс по изготовлению рождественской елочки и конкурс на лучшее украшение для нее. Администрация бара пояснила, что алкогольных напитков, разумеется, не будет. Все планируется провести спокойно и безобидно. Не будет и привычных для бара танцовщиц на пилоне.

- Организаторы обратились к нам две недели назад, причин для беспокойства нет, - пояснил управляющий «Американки» Александр Липин.

Во время ЧМ-2018 «Американка» стала центром притяжения фанатов . Фото: Geometria/ Семен Саливанчук

Во время ЧМ-2018 «Американка» стала центром притяжения фанатов . Фото: Geometria/ Семен Саливанчук

Как бы это не звучало, но место проведения мероприятия было выбрано не случайно. Дело в том, что одна из сотрудниц бара принимает у себя ученика из Швейцарии. Именно поэтому женщина предложила организовать праздник у себя на работе.

- В канун Нового года все просят огромные деньги за аренду, а в «Американке» нам разрешили собраться бесплатно, - рассказывает принимающая родительница Татьяна. – Площадка тут просторная, к тому же есть большой экран. Все будет достойно и хорошо.

Татьяна также добавила, что на время вечеринки для всех остальных посетителей заведение будет закрыто. Кроме того в рождественскую ночь иностранные ученики вместе со своими российскими семьями пойдут в католическую церковь.

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