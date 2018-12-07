Министерства Свердловской области будут развивать социальное предпринимательство

В Свердловской области активизируют взаимодействие федеральных органов власти с руководством муниципалитетов для повышения конкуренции. Такую задачу 6 декабря на заседании регионального правительства поставил губернатор Евгений Куйвашев в рамках выполнения Указа президента Владимира Путина.

- Улучшение конкурентной среды, рост частной инициативы – важнейшие механизмы развития экономики, непременное условие успешной реализации социальных программ и проектов, направленных на повышение качества жизни людей, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Помогают новые технологии

В 2018 году свердловские власти добились сокращения сроков получения градостроительных планов земельных участков, заключения договоров подключения к инженерным и электросетям, регистрации права собственности.

Развивать конкуренцию помогают цифровые технологии, которые сегодня активно внедряются в населенных пунктах Свердловской области. Так, по словам Евгения Куйвашева, в регионе был создан интернет-портал для предпринимателей по вопросам технического присоединения к сетям.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

- Особого внимания требует развитие конкуренции на социально значимых рынках. Это самые чувствительные для людей сферы: здравоохранение, образование, культура, социальные услуги, ЖКХ и другие. Мы оказываем финансовую поддержку частным детским садам, предоставляем субсидии частным и ведомственным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей. Только за прошлый год 50 частных медицинских организаций включены в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, – отметил Евгений Куйвашев.

Частный бизнес – в муниципалитеты

Также губернатор дал указание увеличить долю предпринимателей в государственных закупках, приток инвестиций в муниципалитеты. Это будет способствовать наполнению местных бюджетов.

Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова отметила, что по данным на 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 268 тысяч хозяйствующих субъектов, а доля частных организаций достигла 94%.

- Наименьшая доля частных организаций в сфере образования – 26%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 76,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 63,7%. В остальных отраслях доля частных организаций составляет более 95%», – сказала Виктория Казакова.

Виктория Казакова представила цифры по итогам трех кварталов 2018 года. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Она отметила, что для обеспечения конкуренции при проведении госзакупок проводятся обучающие семинары, и по итогам первого полугодия 2018 года количество участников закупок выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Дорожные карты, как пусть к здоровой конкуренции

Значительная поддержка предпринимательских инициатив осуществляется в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства. Так, за 9 месяцев текущего года проведено свыше 4 тысяч консультаций, обучение прошли порядка 1,9 тысяч человек, предоставлено 230 поручительств на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, предоставлено 175 микрозаймов на сумму 281,4 миллионов рублей.

Министр сообщила, что в настоящее время ведется работа по актуализации региональной и муниципальных «дорожных карт» по развитию конкуренции на 2019–2021 годы.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что развитие конкурентной среды не является прерогативой только министерства инвестиций и развития. «Прошу всех руководителей исполнительных органов власти в пределах своих компетенций в течение двух недель дать свои предложения для развития конкуренции», – обратился Евгений Куйвашев.