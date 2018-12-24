2018-12-24T11:02:48+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш, пострадавший в пожаре на Восточной, скончался в больнице

Шансы на его спасение были минимальными, он получил почти 100% ожогов тела
Олег Галимов
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Его старший брат подключен к аппарату ИВЛЕго старший брат подключен к аппарату ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге скончался двухлетний малыш, который пострадал во время пожара на Восточной, 19 в минувшие выходные. По словам врачей, шансов на спасение ребенка практически не было, он получил около 100% ожогов тела.

В пожаре погибла мама ребенка. Фото: соцсети

В пожаре погибла мама ребенка. Фото: соцсети

Его мать погибла от отравления угарным газом, а его 4-летний брат подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Сейчас он находится в отделении неврологии и пробудет под наблюдением, как минимум, неделю, - отметили в пресс-службе Горздрава. – Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В день трагедии из многоквартирного дома эвакуировали 40 человек, в том числе и 6 детей.

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